مصر تستهدف إطلاق شركات رقمية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور محمد عمران، عن إطلاق شركات رقمية مشابهة للبنوك الرقمية، إلى جانب إمكانية وجود شركة تأمين رقمية أيضاً، دون حاجة لوجود مقر لها. وقال لـ«الاتحاد»، على هامش إطلاق المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة إنه للمرة الأولى يتم العمل على وجود مؤسسات رقمية غير مصرفية من دون مقر لها، الأمر المتبع في البنوك الرقمية العالمية التي انتشرت مؤخراً، مؤكداً في الوقت نفسه عدم إصدار رخص لإقامة هذه الشركات في مصر انتظاراً للانتهاء من الاستراتيجية المالية الشاملة.

وعن موعد إطلاق الأمر بشكل رسمي، أكد أن القانون المنظم للعملية صدر قبل شهرين فقط، فيما لم يتم وضع اللائحة التنفيذية التي تنظم العمل والتصاريح اللازمة للشركات المالية في البلاد.