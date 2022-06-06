«ملتيبلاي» تنضم إلى مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «ملتيبلاي» انضمامها إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، ضمن سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية «FTSE GEIS»، وذلك عقب اختتام المراجعة ربع السنوية لمؤشرات «فوتسي راسل» خلال شهر يونيو الجاري.

وتنضوي سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية (FTSE GEIS) تحت مظلّة «فوتسي راسل»، المؤشر العالمي البارز الذي يقدم معايير مبتكرة وتحليلات شاملة وبيانات ثاقبة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. وتوفر هذه السلسلة إطار عمل قوياً يحكم مؤشرات الأسهم العالمية، وتندرج تحتها أكثر من 16 ألف شركة كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم ومتناهية الصغر في 48 سوقاً متطورة وناشئة عالمياً، كما تدعمها مجموعة من المؤشرات المعيارية المتاحة لاستهداف أسواق وقطاعات محددة.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: «تعزز هذه الخطوة من حضورنا وستجذب المزيد من المساهمين، كما ستساهم في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي المالي كأحد أفضل الأسواق المالية الدولية».