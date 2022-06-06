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«أبوظبي العالمي» يصدر أنظمة جديدة لتنظيم بيع العقارات
«أبوظبي العالمي» يصدر أنظمة جديدة لتنظيم بيع العقارات
7 يونيو 2022 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي مؤخراً أنظمة جديدة لتنظيم عمليات البيع على المخطط لمشاريع التطوير العقاري والرسوم الخاصة بها.
وتهدف هذه الأنظمة الجديدة إلى رفع ثقة المستثمرين ومتعاملي سوق أبوظبي العالمي في مشاريع التطوير العقاري في جزيرة المارية، من خلال إنشاء سجل خاص باتفاقيات الحجز التي يبرمها المطور الرئيس لجزيرة المارية مع أي من المطورين الفرعيين أو المشترين. وتنطبق اللوائح الجديدة أيضاً على اتفاقيات الحجز التي يبرمها المطورون الفرعيون مع المشترين.
كما أجرى سوق أبوظبي العالمي تعديلات على الأنظمة الحالية الخاصة بالملكية العقارية لعام 2015 من خلال تعزيز الالتزام بتسجيل حقوق عقارية كعقود الإيجار وأي تجديد لتلك العقود لدى السجل العقاري الحالي في سوق أبوظبي العالمي، وأيضاً توضيح الفترة الزمنية التي يتوجب من خلالها التسجيل، بالإضافة إلى العقوبات على المخالفات التي يتم ارتكابها. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي قام بتعديل الجدول الحالي للرسوم العقارية وإصدار القواعد الخاصة بأنظمة الملكية العقارية لعام 2022.

سوق أبوظبي العالمي
المركز المالي الدولي
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العقارات
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