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الاقتصادي
«السيادي السعودي» يدخل القائمة القصيرة لشراء حصة في «ستاربكس»
فرع «ستاربكس» في بولندا
6 يونيو 2022 20:09


الرياض (رويترز) - قال مصدران لرويترز: إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخل القائمة القصيرة لشراء حصة في امتياز سلسلة مقاهي ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى الذي تملكه مجموعة الشايع الكويتية. ولدى امتياز ستاربكس في المنطقة مئات المقاهي في 14 دولة في الشرق الأوسط وروسيا وآسيا الوسطى. وأغلقت متاجرها في روسيا تماشيا مع قرار ستاربكس تعليق النشاط في ذلك البلد بعد هجومه العسكري على أوكرانيا. وعينت مجموعة الشايع، وهي أكبر شركة في المنطقة لامتيازات العلامات التجارية الكبرى، العام الماضي بنك جيه.بي مورجان لبيع حصة أقلية في امتياز ستاربكس. وقال المصدران إنها قد تبيع حصة تصل إلى 30 بالمئة بما يدر عليها ما بين أربعة مليارات وخمسة مليارات دولار. ورفض الصندوق السيادي السعودي، الذي يدير أصولا قيمتها نحو 600 مليار دولار، التعقيب. وامتنعت مجموعة الشايع وبنك جيه.بي مورجان عن التعليق. وقال أحد المصدرين: إن صندوق الاستثمارات العامة من بين أصحاب العروض التي دخلت إلى أحدث جولة مع اقتراب عملية البيع من مراحلها الأخيرة. وفي السباق أيضا عروض من بضع شركات خاصة للاستثمار المباشر، من بينها سي في سي كابيتال بارتنرز وبروكفيلد، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت قد وضعت في القائمة القصيرة. وقال أحد المصدرين: إن الصفقة ستوسع قاعدة الاستثمار للنشاط المملوك ملكية خاصة لعائلة الشايع منذ عام 1999. وقال المصدر الثاني إن عائد البيع قد تستخدمه مجموعة الشايع في أعمال أخرى تملكها، وإن تقييم الشركة جذاب مما يجعل عملية بيع حصة أكثر إغراء. وتقول مجموعة الشايع إنها أقدم شركة في الكويت، إذ جرى تسجيلها للمرة الأولى في عام 1890. وتدير امتيازات من بينها إتش اند إم ومذركير ودبنهامز وأميركان إيجل أوتفيترز وفيكتورياز سيكريت.

صندوق الاستثمارات العامة
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