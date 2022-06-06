«وول ستريت» تفتح على ارتفاع مع صعود أسهم شركات صينية

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين بعد تراجعها الأسبوع الماضي، مع صعود لأسهم شركات تكنولوجيا صينية مدرجة في الولايات المتحدة مدفوعة بالتفاؤل حيال تخفيف الإجراءات التنظيمية والقيود التي فرضت لمكافحة كوفيد-19 في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 132.34 نقطة، أي 0.40 بالمئة، إلى 33032.04 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع بواقع 26.18 نقطة، أي 0.64 بالمئة، إلى 4134.72 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 187.59 نقطة، أي 1.56 بالمئة، إلى 12200.33 نقطة.