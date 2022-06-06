«سي دي بي كيو» تستثمر 18 مليار درهم في دبي



دبي (الاتحاد) - أعلنت «دي بي ورلد» والمجموعة الاستثمارية العالمية «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو)، اليوم، عن استثمار 5 مليارات دولار (18 مليار درهم) في ثلاثة من أصول «دي بي ورلد» الرئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستثمر مؤسسة «سي دي بي كيو» 2.5 مليار دولار في ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة بجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية، وذلك من خلال مشروع مشترك جديد ستمتلك فيه حصة ما يقرب من 22%، بينما يتم تمويل باقي العملية من الديون. وسيتاح للمستثمرين الآخرين على المدى الطويل فرصة الحصول على حصة إضافية تصل إلى 3 مليارات دولار. وتتضمن هذه العملية قيمة إجمالية للمشروع تبلغ حوالي 23 مليار دولار للأصول الثلاثة. ويشكّل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية معاً مجموعة من البُنى التحتية المتطورة مع سِجّل نمو قوي على المدى الطويل. وتشكّل الكيانات الثلاثة مجتمعة منظومة متكاملة بمستوى عالمي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من 8700 شركة من جميع أنحاء العالم، حيث تخدم أكثر من 3.5 مليار مستهلك عالمياً. وحققت الأصول الثلاثة إيرادات أوليّة بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2021. وستبقى أعمال الأصول الثلاثة مدمجة بالكامل في مجموعة «دي بي ورلد»، حيث لن تتأثر العمليات اليومية والمتعاملين ومزوّدي الخدمات والموظفين. وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «يسعدنا أن نعلن عن توسيع شراكتنا مع 'كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك'، حيث حقق الاستثمار المشترك بيننا نجاحاً مهماً بفضل خبراتنا وأُفق الاستثمار طويل الأجل لدينا. وإننا على ثقة من أن هذه الشراكة الجديدة ستعزز أصولنا وستسمح لنا بالاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في المنطقة ككل. وستحقق الصفقة أيضاً هدفنا في تقليل صافي الرافعة المالية ل 'دي بي ورلد' إلى أقل من 4 أضعاف معدّل الدين الصافي إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وقد تم تحقيق ذلك على الرغم من تحديات الجائحة والظروف الاقتصادية العالمية الأخيرة». وأضاف: «إن التعزيز الكبير لميزانيتنا العمومية، واستمرار مرونة أعمالنا، والتنوع في محفظتنا، كذلك التركيز المستمر على حلول سلاسل التوريد، سيدعم هدفنا في تحقيق تصنيف استثماري قوي للمجموعة. وبشكل عام، نعتقد أن هذه الصفقة ستوفر منصة قوية للأصول الإماراتية من أجل تحقيق أهداف النمو على المدى الطويل، بينما تدعم الميزانية العمومية القوية إستراتيجية حلول سلاسل التوريد المتكاملة للمجموعة، والتي ستحقق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة في 'دي بي ورلد'». من جانبه، قال إيمانويل جاكلوت، نائب الرئيس التنفيذي ومسؤول البنية التحتية في «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك»: «يشكّل الاستثمار في جبل علي مثالاً مهماً للشراكة بين 'كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك' و'دي بي ورلد'، والتي تغطي الآن أربع قارات وثمانية عشر محطة حاويات. ويسعدنا اليوم تعميق علاقتنا طويلة الأمد مع المشغّل الرائد للخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية من خلال الاستثمار في البنية التحتية التجارية الاستراتيجية، والتي ستلعب دوراً محورياً في تطور الاقتصاد العالمي. وتتمتع 'دي بي ورلد' بمكانة متميزة في تقديم حلول مبتكرة لمتعامليها من جميع أنحاء العالم. إذ نرحّب بهذه الفرصة للاستثمار في مجموعة من البنى التحتية المتطورة والتي توفر لـ مؤسسة 'كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك' فرصة استكشاف الأسواق والمسارات التجارية الجديدة سريعة النمو في أفريقيا وجنوب آسيا». ومن المتوقع إغلاق الشريحة الأولى من الصفقة التي تقدّر بـ 5 مليارات دولار في الربع الثاني أو الثالث من عام 2022. بينما يتوقع إغلاق الشريحة الثانية من الصفقة التي تقدّر بقيمة تصل إلى 3 مليار دولارات خلال الربع الأخير من عام 2022.