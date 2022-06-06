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22.2 مليار درهم مكاسب سهم «بروج»
جانب من مصنع «بروج»
6 يونيو 2022 19:56

أضاف سهم شركة «بروج»، المشروع المشترك للبتروكيماويات بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكها الاستراتيجي «بورياليس»، نحو 5.7 مليار درهم إلى رأسماله السوقي في نهاية جلسة اليوم، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثانية علي التوالي بعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ووصلت القيمة السوقية لشركة «بروج» عند الإدراج نحو 20.05 مليار دولار (73.64 مليار درهم)، لترتفع إلى 90.17 مليار درهم بنهاية تداولات الجمعة الماضية، وصولاً إلى أكثر من 95.8 مليار درهم في نهاية جلسة اليوم، ما يعني مكاسب بأكثر من 22.2 مليار درهم في جلستين. وأغلق سهم «بروج» مرتفعاً بنسبة 6.33% عند مستوى 3.19 درهم بعد تداول 185.36 مليون سهم بقيمة تصل إلى 585.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 4954 صفقة.

المصدر: وام
بروج
أدنوك
بورياليس
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