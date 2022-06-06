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الاقتصادي
الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي «الإسلامي للتنمية»
الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي «الإسلامي للتنمية»
6 يونيو 2022 15:07

أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وفد دولة الامارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي عقدت خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية، تحت شعار «بعد التعافي من الجائحة- الصمود والاستدامة».
وأكد الحسيني أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إذ تشكل منصة رائدة تستعرض كافة التطورات وتستشرف سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء، لمواكبة ومواجهة المتغيرات الدولية الراهنة، وتعظيم استفادة الدول الأعضاء من الخدمات والتمويل المقدم عبر مؤسسات مجموعة البنك.
وقال معاليه: «تثمن دولة الإمارات العربية المتحدة تعاونها وشراكتها الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، وخاصة وأن الدولة هي من المؤسسين الرئيسين في رأس مال البنك، وتحرص على تحفيز المشاريع التنموية في الدول الأعضاء وتوفير التمويل اللازم لها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب».
وشدد خلال اجتماع المائدة المستديرة لمعالي المحافظين على أهمية توفير التمويل والموارد اللازمة لمواجهة التحديات، وتلبية المتطلبات المتزايدة للدول الأعضاء في تنفيذ المشروعات التنموية، وتحفيز مجموعة البنك ومؤسساته التابعة إلى عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وخاصة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، وذلك بهدف تقديم البرامج والآليات المبتكرة، وطرح الحلول الفعالة المعززة للتنمية، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الأكثر قدرة على الصمود وذات الأولوية، بما يحقق الفائدة للدول الأعضاء الأقل نمواً.
وعقد معاليه على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع كل من معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، ومعالي السيد نور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية، ومعالي أمادو هوت وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بجمهورية السنغال، ومعالي آشني سينغ وزير المالية في جمهورية غويانا التعاونية، حيث تم التطرق خلال هذه الاجتماعات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض المستجدات ذات العلاقة.

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