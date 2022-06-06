44 % نسبة الإنجاز في محطة «حتا» الكهرومائية

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 44%، وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1.500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم.ويأتي مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في سدّ حتا ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها سموه.

وتتضمن خطة حتا التنموية مشروع تلفريك بطول 5.4 كم يصل إلى أعلى قمة في دبي على ارتفاع 1300 متر ( قمة جبل أم النسور)، ومشروع شلالات حتا المستدامة لتلبية احتياجات منطقة حتا التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتوفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين في حتا. وستشكل هذه المشاريع منطقة جذب سياحي جديدة تضاف إلى مقومات الجذب العديدة التي تتمتع بها دولة الإمارات. وستوفر المشاريع التي تنفذها الهيئة في حتا نحو 200 وظيفة في المجالات الفنية والإدارية والتشغيلية، وأكثر من 300 وظيفة في مركز الزوار والأنشطة الخارجية والمرافق السياحية المرتبطة بالمشروع.

ورافق معالي سعيد محمد الطاير في جولته من جانب الهيئة كل من المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس - المشاريع والهندسة (الإنتاج)، والمهندس خليفة البدواوي، مدير المشروع، وفريق المشروع.

واطلّع معالي الطاير خلال جولته على موقع الأعمال الإنشائية في المحطة الكهرومائية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول تقدم سير العمل في المشروع، حيث شملت الزيارة تفقد الأعمال الإنشائية في منطقة مولدات الطاقة، والسد العلوي من المشروع. وتم اكتمال إنشاء الجدار الجانبي للسد العلوي بارتفاع 37 متراً من الخرسانة المضغوطة، وجاري العمل حالياً على جدار السد الرئيسي بارتفاع 70 متراً. وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي جارٍ إنشاؤه في المنطقة الجبلية، كما اطلع معاليه خلال الزيارة على سير الأعمال المتعلقة بالنفق المائي البالغ طوله 1.2 كيلومتر والذي يربط بين السدّين.

وستقوم توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة المنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالعمل بطريقة عكسية لضخ المياه من سد حتا إلى السد العلوي وذلك لتخزين الطاقة، وعند الحاجة سيتم تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء وتزويد شبكة الهيئة بها من خلال الاستفادة من القوة الحركية لاندفاع المياه من السد العلوي إلى سد حتا عبر نفق مائي تحت الأرض يصل طوله إلى 1.2 كيلومتر، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يأتي مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي وزيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة في دبي، حيث نسعى لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، إضافة إلى تطوير منطقة حتا وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتوفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين في حتا.»