«غرفة دبي» تخطط لافتتاح مكتب تمثيلي في تل أبيب

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي العالمية، اليوم عن خططها لافتتاح مكتب تمثيلي لها في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، ليكون بوابة للاستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين.وجاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً في مقر الغرفة، حضره حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي، ومعالي أورنا باربيفاي، وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، وأمير حايك، سفير إسرائيل لدى الإمارات، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات المعنية لدى الطرفين، وذلك لبحث آفاق التعاون والشراكات الاقتصادية.

وكشف بوعميم أن المكتب التمثيلي الجديد للغرفة المزمع افتتاحه في تل أبيب يشكل خطوة هامة نحو تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، بما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بتوطيد العلاقات الاستثمارية، وتحفيز التجارة غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، لافتاً إلى أن المكتب سيلعب دوراً مهماً كذلك في استقطاب الاستثمارات الإسرائيلية النوعية في القطاعات الاقتصادية الحيوية المستقبلية كالاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية والتقنيات الزراعية والغذائية وعلوم الفضاء.

وأشار بوعميم إلى أن التجارة تشكل كذلك ركيزة أساسية من ركائز التعاون الاقتصادي بين دبي وإسرائيل، متوقعاً أن تصبح إسرائيل ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين لدبي في غضون سنوات قليلة، خصوصاً وأن غرفة دبي العالمية ضمن استراتيجيتها قد حددت السوق الإسرائيلية ضمن الـ 30 سوقاً ذات أولوية تجارية لدبي، وستعمل من خلال مكتبها الجديد على تحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأكد أن المكتب يجسد إلتزام الغرفة باستكشاف فرص استثمارية مجزية لمجتمع الأعمال في الإمارة، ويعزز حضورها في السوق الإسرائيلية، وقدرتها على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، مضيفاً أن المكتب الجديد سيعزز انفتاح مجتمع الأعمال في دبي على سوق إسرائيلية متطورة وقادرة على توفير قيمة مضافة لتجار دبي والشركات العاملة بالإمارة.

وأشاد بوعميم باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل، وانعكاساتها الإيجابية العديدة على مستقبل التنمية المستدامة، وآفاق الشراكات الاقتصادية، وتأثيرات ذلك على النمو الاقتصادي بالمنطقة، مبدياً الرغبة بالتعاون مع المناطق الحرة في إسرائيل، بما يخدم خطط التوسع الخارجي للشركات العاملة في دبي.

وبدورها، قالت معالي أورنا باربيفاي، وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية:«وقعت الأسبوع الماضي بالنيابة عن حكومة إسرائيل، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات. وخلال اجتماع عقدته بعد ذلك مع سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرف دبي، أكد بوعميم فيه أهدافنا المشتركة بالترويج السريع للتعاون الاقتصادي، معلناً افتتاح مكتب للغرفة في إسرائيل. هذا الإعلان يعتبر ركيزة أخرى في التزام البلدين تعزيز الروابط الاقتصادية وخلق فرص جديدة للشركات والأعمال.»

وبدوره، قال أمير حايك، سفير إسرائيل لدى الإمارات: «يعتبر توقيع اتفاقية التجارة خطوة تاريخية تفتح آفاقاً وفرصاً جديدة للأعمال للبلدين. كما يعتبر قرار غرفة دبي افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسرائيل خطوة هامة تجاه دعم التعاون المشترك بين البلدين ومجتمعات أعمالهما.»

وسيشكل المكتب التمثيلي الجديد عند افتتاحه في تل أبيب منصة لبناء جسور التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، حيث سيوفر لمجتمع الأعمال في الإمارة إمكانية التعرف بشكل أكبر على أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الإسرائيلية، ومساعدتهم على توسيع نشاطاتهم الاستثمارية فيها، وسيقدم لمجتمع الأعمال في إسرائيل كافة التسهيلات التي تمكنها من معرفة المزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة والتشريعات المحفزة للأعمال في إمارة دبي، والتي تعزز جاذبية أسواقها، وتتيح التوسع منها لأسواق المنطقة.