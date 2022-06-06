«أبوظبي الإسلامي» يحصل علي مواصفة من معهد بريطاني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم عن حصوله على شهادة «المواصفة العالمية لتجربة المتعاملين» ICXS 2019، ليصبح أول مصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة من المعهد البريطاني للمعايير BSI ويتم تصنيفه ضمن فئة «الخدمات المتميزة عالمياً» وهي أعلى فئة من فئات هذه الشهادة.

وفي هذه المناسبة قال سامح عوض الله، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة: «نفخر اليوم بالإعلان عن حصول مصرف أبوظبي الإسلامي على هذه الشهادة العالمية المرموقة، التي تعكس التزام المصرف تجاه عملائه بتقديم أعلى مستويات جودة الخدمات. وحصولنا على هذه الشهادة جاء نتيجة عمل فريق متكامل من كافة إدارات المصرف والتي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة المتميزة.

ومن جانب آخر، قال ماهر الرز الرئيس العام لمجموعة التميز للمتعاملين لدى مصرف أبوظبي الإسلامي:«يأتي حصولنا على شهادة ICXS انسجاماً مع استراتيجية المصرف في خدمة المتعاملين والتي تركز على عدة محاور أهمها ثقافة التميز في الخدمات، الاستماع لصوت المتعاملين، تحسين تجربة المتعاملين في جميع قنوات تقديم الخدمة، وتحسين المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، وذلك من خلال إجراء مراجعات شهرية للأداء والتركيز على الارتقاء بمستوى الخدمات وخاصة الخدمات الرقمية».