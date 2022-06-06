الأربعاء 8 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
الذهب يرتفع ويواجه ضغوطاً من توقعات رفع الفائدة
أسعار المعدن الأصفر تظل هشة مع توقع رفع الفائدة
6 يونيو 2022 13:58

 
لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الاثنين مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأميركي وعائدات سندات الخزانة الأميركية، لكن توقعات أسعار المعدن الأصفر ظلت هشة في مواجهة احتمالات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى. وبحلول الساعة 05.54 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1854.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1857.60 دولار. لكن الذهب لا يزال يُتداول دون أعلى مستويات في شهر التي سجلها الأسبوع الماضي، إذا تراجعت الأسعار بنحو واحد بالمئة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن أرباب العمل وظفوا عمالة أكثر من المتوقع في مايو. والمركزي الأميركي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة في اجتماعين للسياسة النقدية في يونيو ويوليو، ورفع تقرير الوظائف الأميركي الصادر الجمعة تلك الاحتمالية. وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، بينما يعتبر المعدن الأصفر ملاذاً آمناً في مواجهة التضخم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.4 بالمئة إلى 22.22 دولار للأوقية، وجرى تداول البلاديوم عند 2028.81 دولار للأوقية. وسجلت أسعار البلاتين نحو 1019.75 دولار للأوقية بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ أواخر مارس آذار يوم الجمعة مسجلا 1032.50 دولار للأوقية.

الفائدة الأميركية
أسعار الذهب
البنك المركزي الأميركي
آخر الأخبار
عائلة تعاني من الجوع في الصومال
عربي ودولي
خبير يحدد الأزمة الصحية العالمية المقبلة
8 يونيو 2022
سرطان القولون
دنيا
دواء يقضي تماماً على سرطان القولون
8 يونيو 2022
أكاديمية الشعر
ثقافة
«شاعر المليون».. تستعرض مسيرة الدولة «من التمكين إلى الريادة»
اليوم 23:11
متطوعون يوزعون وجبات غذائية على السكان في أوكرانيا
عربي ودولي
مئات الأوكرانيين لجأوا إلى مصنع في سيفيرودونيتسك
اليوم 23:03
علما الإمارات وسلطنة عمان
الإمارات
لجنة المتابعة المنبثقة عن «اللجنة العليا الإماراتية - العمانية المشتركة» تجتمع بأبوظبي
اليوم 22:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©