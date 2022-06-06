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الاقتصادي
الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع
متعاملان في بورصة فرانكفورت
6 يونيو 2022 13:56

 
لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بدعم من أسهم شركات التعدين والسلع الفاخرة مع تخفيف الصين المزيد من قيود مكافحة كوفيد-19، بينما ظل المستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأميركية وتفاصيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 07.19 بتوقيت جرينتش بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تراجع 0.9 بالمئة بفعل مخاوف من تشديد البنوك المركزية الرئيسية للسياسة النقدية. وصعدت أسهم شركات التعدين 1.2 بالمئة، في حين كانت أسهم شركات السلع الفاخرة الداعم الأكبر لمؤشر ستوكس 600. ويستمد القطاعان طلباً كبيراً من الصين، والذي ارتفع بعد أن خففت السلطات المزيد من قيود مكافحة الجائحة في بكين وشنغهاي خلال مطلع الأسبوع.

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