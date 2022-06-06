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الاقتصادي
المؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوياته في شهرين
شاشة تعرض الأسهم اليابانية
6 يونيو 2022 13:54

 
طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في شهرين اليوم الاثنين، إذ انتعشت أسهم شركات الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، بينما تعافت شركات التكنولوجيا. وارتفع نيكي بنسبة 0.56 بالمئة إلى 27915.89 نقطة عند الإغلاق، بعد أن بدأ الجلسة بهبوط إلى 27523.95 نقطة بعد عمليات بيع بقيادة قطاع التكنولوجيا في وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي. وكان قطاع التكنولوجيا هو الوحيد في المؤشر نيكي الذي أغلق على انخفاض. وأغلق على تراجع بنسبة 0.07 بالمئة، لكنه ابتعد بشدة عن مستوياته المتدنية في الصباح. وجنى سهم عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية طوكيو إلكترون 1.55 بالمئة، بينما زاد سهم أدفانتست 0.55 في المئة. وكان قطاع الطاقة إلى حد بعيد صاحب أفضل أداء، إذ ارتفع 3.21 بالمئة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكي، ارتفع 130 سهماً، بينما انخفض 86 ولم تتغير تسعة أسهم. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نقاطاً 0.31 في المئة إلى 1939.11 نقطة. ومن بين الرابحين البارزين الآخرين في المؤشر نيكي، ارتفع سهم فاست ريتيلنج، وهي الشركة المشغلة لمتاجر يونيكلو، 2.77 بالمئة وزاد سهم نينتندو 0.77 بالمئة.

المؤشر توبكس الياباني
مؤشر نيكي الياباني
الأسهم اليابانية
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