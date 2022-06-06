أسعار النفط تتجاوز 120 دولاراً



سنغافورة (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين متخطية 120 دولاراً بعد أن رفعت السعودية أسعار بيع الخام في يوليو، مما يشير إلى قلة في الإمدادات رغم موافقة الدول المنتجة المشاركة في تكتل أوبك بلس على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج على مدى الشهرين المقبلين. وزاد خام برنت 68 سنتاً، أي 0.6 بالمئة، إلى 120.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.40 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس مستوى مرتفعاً خلال اليوم بلغ 121.95 دولار للبرميل معززاً مكاسب بلغت نسبتها 1.8 بالمئة حققها يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتاً، أي 0.5 بالمئة، إلى 119.48 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مسجلة 120.99 دولار للبرميل. وزاد الخام 1.7 بالمئة يوم الجمعة. ورفعت السعودية سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لآسيا 2.1 دولار للبرميل في يوليو مقارنة بيونيو إلى 6.50 دولار فوق متوسط عمان/دبي، وفقا لما ذكرته شركة النفط العملاقة أرامكو أمس الأحد. وسعر البيع الرسمي للخام في يوليو هو الأعلى منذ مايو، عندما وصلت الأسعار لأعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا نتيجة العقوبات المفروضة عليها بعد هجومها العسكري على أوكرانيا. وجاءت الزيادة على الرغم من اتفاق دول أوبك بلس الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بواقع 648 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس، بما يشكل زيادة 50 بالمئة عما كان مقرراً سلفاً. وقال العراق يوم الجمعة إنه يستهدف رفع الإنتاج إلى 4.58 مليون برميل يومياً في يوليو. ويعتقد على نطاق واسع أن قرار أوبك بلس تقديم موعد زيادة الإنتاج لن يفي على الأرجح بالطلب لأن مخصصات الزيادة موزعة على كل الأعضاء ومن بينهم روسيا التي تواجه عقوبات. ورفع بنكا سيتي وباركليز اليوم الاثنين من توقعاتهما لأسعار الخام للعام الجاري والعام المقبل بسبب قلة الإمدادات الروسية وتأخر عودة النفط الإيراني للسوق.