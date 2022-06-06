«الدار» تطلق الدورة الثالثة من برنامج ريادة الأعمال «منصّة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار العقارية إطلاق الدورة الثالثة من برنامج حاضنة الأعمال الخاصّ بها "منصّة" الذي يُقام لمدة ستة أشهر بهدف تشجيع ودعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع، بجانب تنمية مفاهيم التجزئة في دولة الإمارات لتصبح جزءاً من محفظة التجزئة المزدهرة التابعة لشركة الدار.

ويتم تنظيم الدورة الثالثة من برنامج "منصة" بالتعاون مع "ستارت إيه دي" (startAD)، منصة الابتكار وريادة الأعمال العالمية التي تحظى بدعم من شركة "تمكين" وتتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها.

وانطلاقاً من دوره المتمثّل في دعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، يواصل برنامج "منصّة" في دورته الثالثة مسيرة النجاح التي حققها خلال الدورات السابقة.

وفي هذه المناسبة، قال سعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في الدار للاستثمار: "تلتزم الدار بدعم وتسريع وتيرة نمو أعمالها في قطاع التجزئة من خلال جهودها واستثماراتها المبذولة في إيجاد مفاهيم مبتكرة. وقد نجحت الشركة من خلال برنامج منصّة في إرشاد وتطوير وإطلاق مشاريع مبتكرة شملت أكثر من 40 مشروعاً ناشئاً ومفاهيم تجزئة مبتكرة، ونتطلع الآن إلى مواصلة زخم هذا البرنامج خلال دورته الثالثة. ونحن على قناعة راسخة بأن المبادرات المثمرة، كحال برنامج 'منصّة'، تلعب دوراً محورياً في إرساء أسس بيئة تجزئة محلية واعدة تتوافر فيها كافة العوامل الداعمة لنجاح وازدهار روّاد الأعمال وشركات التجزئة".

وستدعم الدار العقارية ومؤسسة "ستارت إيه دي" المشاركين بالأدوات اللازمة لإطلاق وتطوير وتوسيع مشاريعهم. وفي إطار البرنامج، ستستفيد الشركات المُختارة من ورش العمل والموارد التوجيهية تحت إشراف نخبة من أفضل الخبراء الدوليين، مما سيمكن روّاد الأعمال من تنقيح نماذج أعمالهم وتطويرها والتأكد من جدواها، بما في ذلك الجوانب المالية ورؤية العلامة التجارية. كما سيحظى المشاركون بفرص تواصل وبناء علاقات والدخول في حوارات مثمرة مع عدد من أفضل الكوادر الاستراتيجية وخبراء التجزئة.

ومن جانبه، قال راميش جاجاناثان، المدير العام لمنصة ستارت إيه دي: "من المتوقع أن تفرض تجزئة المواد الغذائية هيمنتها في سوق التجزئة خلال السنوات القادمة، وهنا تبرز أهمية البرامج الداعمة لريادة الأعمال مثل 'منصّة' والتي تعزز تمكين الشركات الناشئة وروّاد الأعمال من إحداث نقلة نوعية ومبتكرة على مستوى هذا القطاع.".

وتجدر الإشارة أن برنامج "منصّة" نجح في دعم 40 شركة ناشئة ومفهوماً مبتكراً حتى اليوم، ويشمل ذلك "كوفي آركيتكتشر" و"ألكالايم" و"ويك ان بيك"، وهم الثلاثة فائزين في الدورة الأولى من البرنامج، حيث تم تأسيس أعمالها ومشاريعها في ممشى السعديات التابع لشركة الدار العقارية. وفي الدورة الثانية من البرنامج، ضمّت القائمة المختصرة 12 مرشحاً نهائياً، وكان الفائزين الثلاثة هم "ديزاين هوبز" و"مستر درابر" و"آي هير يو" والتي نجح أصحابها في تأمين مشاريع تجارية مع شركة الدار.

وتُعد 'منصّة' إحدى مبادرات 'مجلس الشباب' التابع لشركة الدار، كجزء من "برنامج ابتكار" الذي يهدف إلى تحفيز الموظفين على الاضطلاع بدور نشط في دعم مسيرة وتوجهات نمو الشركة مستقبلاً. وكانت شركة الدار قد أنشأت "مجلس الشباب" في العام 2018 بهدف تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز التواصل ومشاركة الخبرات مع المجالس الشبابية الأخرى في الدولة.