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الاقتصادي
وفدٌ من سوق أبوظبي يلتقي الشركات الاستثمارية في لندن
وفدٌ من سوق أبوظبي يلتقي الشركات الاستثمارية في لندن
6 يونيو 2022 12:37

أبوظبي (الاتحاد)
 يلتقي وفد من سوق أبوظبي للأوراق المالية وتسعُ شركات مدرجة فيه مع عدد من كبريات المؤسسات الاستثمارية في لندن خلال يومي 9 و10 يونيو الجاري، وذلك ضمن تمثيلٍ قوي من سوق أبوظبي يهدف إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المالية الإماراتية من كبار مديري المحافظ الاستثمارية.يسعى السوق من خلال هذه الاجتماعات إلى إبراز التقدم الكبير الذي أحرزه في تحقيق استراتيجيته لتعزيز سيولته وقيمته السوقية عبر مجموعة من المبادرات الرائدة. فمن ضمن الإنجازات التي حققها السوق خلال العام الماضي إطلاق سوق للمشتقات المالية، وإدراج صناديق استثمار متداولة، بالإضافة إلى اعتماد إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً في قيمته السوقية بواقع 25% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى قرابة الـ 2 تريليون درهم (545 مليار دولار). وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بسلسلة من عمليات الطرح العام الأولي والإدراجات الكبرى التي تم إنجازها على مدار العام الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات دولار وشملت موانئ أبوظبي وفيرتيغلوب وأدنوك للحفر وألفا ظبي ومجموعة ملتيبلاي. كما نجحت شركة بروج الأسبوع الماضي بجمع 2 مليار دولار بعد إجراء طرحٍ عامٍ أولي كُلِّل بإدراج أسهمها بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وشهد هذا الطرح إقبالاً استثنائياً وشكل واحداً من أكبر الطروحات الأولية في تاريخ السوق حتى اليوم.
وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "تحظى الأسواق المالية الإماراتية باهتمام كبير من شركات الاستثمار الدولية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها، والتسارع اللافت في نشاط أسواقها المالية. ويؤدي سوق أبوظبي للأوراق المالية دوراً أساسياً في التحول الكبير الذي تشهده المنطقة نحو بناء اقتصادات وطنية حيوية ومتنوعة ومستدامة. ويعد استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية والمتنوعة أمراً جوهرياً لتحقيق هذا الهدف، لذا من الضروري أن نواصل تعزيز العلاقات مع المستثمرين الدوليين وتعريفهم بقصص نجاحنا والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة معهم".
يترأس وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية؛ ويرافقه ما يزيد عن 25 رئيساً تنفيذياً ومديراً مالياً ومسؤولاً تنفيذياً من شركات مدرجة في السوق بما فيها أدنوك للتوزيع وأدنوك للحفر ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة أغذية وشركة الدار العقارية وشركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" و"مجموعة اتصالات" وبنك أبوظبي الأول وفيرتيغلوب.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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