صالح الجزيري لـ«الاتحاد»: سياحة أبوظبي تسير بخطى ثابتة نحو التعافي الكامل

حوار- مصطفى عبد العظيم

أكد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، أن القطاع السياحي في أبوظبي يسير بخطى ثابته نحو التعافي الكامل من آثار جائحة «كوفيد-19»، متوقعاً أن تشهد الإمارة زيادة ملحوظة في أعداد الزوار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الزخم المتوقع للحركة خلال سلسلة الفعاليات والمعارض التي تستعد الإمارة لاستضافتها، وخاصة حملة «الصيف في أبوظبي».

وكشف الجزيري، في حوار مع «الاتحاد»، عن اعتزام الدائرة التوسع في بناء شراكات عالمية وإقليمية جديدة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم، والعمل على توحيد الجهود بين كافة الشركاء والجهات المعنية في الإمارات لتصميم تجارب زيارة نوعية واستثنائية تناسب جميع شرائح الزوار من مختلف الأسواق، وتعكس ثراء وتنوع المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها أبوظبي.

مشاركة ناجحة

وأوضح الجزيري أن الاهتمام الواسع الذي حظي به جناح أبوظبي في معرض سوق السفر العربي الذي أُقيم مؤخراً في دبي، من قبل ممثلي كبريات وكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات والمعارض في العالم، الذين توافدوا على الجناح خلال المعرض، فضلاً عن العدد الاستثنائي من الاجتماعات ولقاءات الأعمال التي تم عقدها والاتفاقيات التي تم توقيعها، يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها أبوظبي على خريطة السياحة العالمية، ويعزز من مستويات التفاؤل بتسارع وتيرة التعافي وعودة الانتعاش لقطاع السياحة في أبوظبي.

مؤشرات إيجابية

وأكد الجزيري أن أبوظبي تضع دائماً صحة وسلامة الجميع سواء من المجتمع المحلي أو الزوار على رأس أولوياتها، الأمر الذي انعكس على سرعة استجابتها لجائحة «كوفيد-19» والإجراءات والتدابير الاحترازية التي طبقتها، ما أسهم بشكل مباشر في الحد من تداعيات «الجائحة» وعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيراً إلى أن الإمارة تسير بخطى ثابتة نحو التعافي الكامل من آثار «الجائحة»، وهو ما نراه اليوم من خلال عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100%، وتخفيف إجراءات السفر، تماشياً مع المؤشرات الإيجابية بدخول مرحلة التعافي، ودعماً للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام، حيث تقرر إلغاء العمل بنظام القائمة الخضراء، وإعفاء المسافرين المطعمين من إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) قبل السفر إلى الإمارة، والاكتفاء بإبراز شهادة تطعيم «كوفيد-19» معتمدة تحتوي على قارئ QR.

زخم الأحداث

وتوقع الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في أعداد الزوار إلى الإمارة، مع مؤشرات النمو المطرد في حركة السياحة المحلية والإقليمية والدولية إلى العاصمة، بالتزامن مع سلسلة الفعاليات والمعارض والأحداث المتنوعة التي ستستضيفها أبوظبي خلال الأشهر المقبلة، والتي من أبرزها حملة «الصيف في أبوظبي» التي تدعو السياح من المنطقة والعالم إلى زيارة العاصمة، واستكشاف تجاربها الثقافية والترفيهية الاستثنائية المتنوعة والعروض المذهلة بالفنادق ومعالم الجذب في جميع أنحاء الإمارة، واستضافة المباريات التمهيدية السنوية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، خلال شهر أكتوبر 2022، فضلاً عن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 2022 في شهر نوفمبر في حلبة مرسى ياس.

شراكات استراتيجية

وفيما يتعلق باستراتيجية الدائرة للتعافي أشار الجزيري، إلى استناد الاستراتيجية إلى عددٍ من المحاور الرئيسية أبرزها توحيد الجهود بين الشركاء والجهات المعنية في الإمارة، وعقد شراكات إقليمية ودولية لتطوير تجارب استثنائية ومتنوعة، ومشاركة أفضل ما تقدمه أبوظبي مع العالم، بما في ذلك جزيرة السعديات التي نسعى إلى الارتقاء بالتجارب والعروض السياحية التي توفرها، واستقطاب المزيد من الزوار إليها، كما أن الدائرة بصدد الإعلان عن شراكات استراتيجية مع عددٍ من شركات الطيران الوطنية، بما في ذلك «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» من أجل تشجيع السياح على زيارة وجهتنا والترويج لها.

منتجات متنوعة

أكد صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، أن أبوظبي تزخر بالعديد من المقومات السياحية الفريدة التي تعزز من جاذبيتها تنافسية السياحية على الخريطة العالمية، وتنبض بباقة متنوعة من العروض والفعاليات والتجارب الثقافية والترفيهية والعائلية الاستثنائية، ما يضعها محط أنظار السياح من جميع أنحاء العالم، كما أنها وجهة مثالية لتنظيم فعاليات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.