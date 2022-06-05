«مصدر» تطور مشاريع طاقة نظيفة في أذربيجان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، توقيع اتفاقيات مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير مشاريع طاقة نظيفة ومتجددة بقدرات إنتاجية إجمالية مؤكدة تبلغ 4 آلاف ميجاواط، بحق امتياز حصري، مع الحصول على حق تطوير 6 آلاف ميجاواط، إضافية كمرحلة ثانية، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية من هذه المشاريع إلى 10 آلاف ميجاواط، والتي تعد الأكبر في تاريخ أذربيجان.

وتشمل الاتفاقيات تنفيذ مشاريع لطاقة الرياح البرية بقدرة 1000 ميجاواط، وأخرى في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1000 ميجاواط، بالإضافة إلى اتفاقية لتطوير مشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر بقدرة 2000 ميجاواط.

وقّع الاتفاقيات كل من معالي برويز شهبازوف، وزير الطاقة في أذربيجان، وفواز المحرمي، المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر»، وذلك خلال جلسة خاصة أُقيمت في مدينة «شوشة» ضمن إطار أسبوع باكو للطاقة. وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالاستمرار في بناء شراكات وثيقة لتعزيز التنمية المستدامة، تسهم مشاريع الطاقة المتجددة التي تم الإعلان عنها اليوم بقدرة 4000 ميجاواط في ترسيخ العلاقة الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وتعكس التزام الدولتين تجاه العمل المناخي. كما يسهم تنفيذ هذه المشاريع في توفير فرص اقتصادية قيّمة، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها في أذربيجان. وتؤكد الاتفاقيات التي تم توقيعها (اليوم) على مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والدور المهم لـ (مصدر) كشركة عالمية رائدة في القطاع تتقدم بثقة نحو تطبيق استراتيجيتها لإنشاء محفظة من المشاريع العالمية بقدرة إجمالية لا تقل عن 100 جيجاواط».

من جهته، قال معالي برويز شهبازوف، وزير الطاقة في أذربيجان: «ومن شأن مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر هذه والتي يبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية 4000 ميجاواط وتعد الأكبر على مستوى المنطقة وفي تاريخ مشاريع الطاقة لدينا، أن توفر فرصاً كبيرة للتنمية الخضراء في أذربيجان، وأن تكون دولة منتجة ومصدّرة للطاقة الخضراء».