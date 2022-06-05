«الاقتصاد» تخرج 1500 طالب وطالبة من برنامج ريادة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت وزارة الاقتصاد بتخريج 1500 طالب وطالبة من برنامج «SkillUp Start»، الذي أطلقته في أبريل 2022 بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والمنظمة العالمية لتدريب مهارات ريادة الأعمال «Bizworld»، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، وهما برنامج تدريبي متكامل لتعليم طلاب المدارس المهارات الأساسية لريادة الأعمال، ومسابقة «رواد أعمال المستقبل». ويندرج البرنامج ضمن مبادرات «أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال» (SkillUp)، التي تعد أحد المسارات الرئيسية لمشروع «موطن ريادة الأعمال».

وجاء التكريم خلال فعالية افتراضية نظمتها الوزارة، شارك فيها معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بحضور أكثر من 500 طالب وطالبة، وتم خلالها الإعلان عن الفريق الفائز بجائزة رواد أعمال المستقبل ضمن مسابقة برنامج «SkillUp Start».

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن ترسيخ الفكر الريادي لدى الأجيال الناشئة والشابة يمثل محوراً أساسياً ضمن النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات، وفق توجيهات قيادتها الرشيدة، وتماشياً مع مبادئ الخمسين، والتي تضع قطاع ريادة الأعمال ضمن أولويات التنمية الاقتصادية المستقبلية. ونعمل من خلال مبادرات المشروع الوطني «موطن ريادة الأعمال»، على إحداث تطور نوعي في منظومة ريادة الأعمال الوطنية عبر توفير كافة الفرص والإمكانات التي يحتاج إليها رواد الأعمال للنمو والازدهار، ودعم خطط مشاريعهم الناشئة، وتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع على أرض الواقع، وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع التعليمي والمؤسسات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، بما يضمن خلق جيل ريادي جديد قادر على بناء المستقبل، ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة الأعمال.

وأضاف معاليه: «تم إطلاق برنامج SkillUp Start ليقدم إضافة مهمة لجهودنا الهادفة لتمكين أبنائنا الطلبة من دخول عالم ريادة الأعمال، حيث نعمل من خلاله على غرس الفكر الريادي لدى النشء وجيل الشباب منذ سن مبكرة، وتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية التي تصقل قدراتهم لإنشاء شركات ناشئة افتراضية تحاكي واقع ريادة الأعمال، وتوفير الحلول وفرص التعلم»، مشيراً معاليه إلى أن الجهود الوطنية في هذا الاتجاه مستمرة لصناعة رائد الأعمال الناجح في دولة الإمارات.