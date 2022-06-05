«الإمارات للتنمية» يشارك في مؤتمر السندات والقروض

دبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك، الذي يُعتبر التجمع الأكبر في المنطقة لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات والاستثمار.

يُقام المؤتمر في الفترة من 7 إلى 8 يونيو في مدينة جميرا بدبي، وذلك في إطار جهود المصرف لتحقيق أهدافه الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة في مجالي الاستثمار والتنمية.

وتمثل مشاركة مصرف الإمارات للتنمية في هذا الحدث الإقليمي فرصة لتسليط الضوء على دوره الرائد في القطاع المالي الإماراتي، باعتباره أول جهة اتحادية تنال تصنيفاً ائتمانياً من وكالتي «ستاندرد أند بورز» و«فيتش».

وسيركز المصرف على عرض جهوده لتعزيز تأثيره التنموي على الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، مع ضمان خفض مستويات المخاطر، من خلال عقد شراكات مع المناطق الاقتصادية الحرة، والغرف التجارية، ودوائر التنمية الاقتصادية والبنوك التجارية مكّنته من ضخ 1.52 مليار درهم في القطاعات ذات الأولوية في الأشهر الـ 12 الماضية وحدها. وسيلقي أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يخصصها لعرض دور حلول التمويل المرنة التي يوفرها المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المساهمة بتحقيق النمو المستدام طويل الأجل لاقتصاد دولة الإمارات. كما سيقدم النقبي رؤية مصرف الإمارات للتنمية في التحول إلى تجربة نموذجية لمصارف التنمية في منطقة الشرق الأوسط. وتعليقاً على مشاركة المصرف، قال أحمد النقبي: «يعتبر مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك الحدث الأهم بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وبصفتنا المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي في الدولة، يوفر لنا هذا المؤتمر الفرصة للعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات المالية والهيئات الحكومية ووكالات التنمية لتمكين الاقتصاد الوطني». وأضاف: «سيكون للصناعة المصرفية والمالية دور مهم في تسريع التعافي الاقتصادي مع خروجنا من مرحلة وباء (كوفيد-19) ومواجهتنا للتحديات الجديدة المتمثلة في اضطراب سلاسل التوريد والتضخم».