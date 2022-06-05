40% ارتفاعاً في الطلب على الروبوتات في أميركا

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفاع الأجور مصحوب بغياب العاملين نتيجة الإصابة بفيروس كوفيد19، من ضمن الأسباب التي شجعت الشركات، على إعادة النظر فيما يتعلق بالروبوتات. وفي حين تجد هذه الشركات، صعوبة في تعيين العدد الكافي من العاملين لمقابلة الطلبيات المتصاعدة، زاد الإقبال على الروبوتات لسد تلك الفجوة.

وفي أعقاب سنواتٍ من الركود، سجل الطلب على روبوتات المصانع، رقماً قياسياً قدره 40% خلال الربع الأول من العام 2022، بالمقارنة مع 22% في 2021 بقيمة 1.6 مليار دولار، بحسب وول ستريت جورنال.

وعلى سبيل المثال، فقدت شركة ديلفون من مقرها في مدينة هايورد بولاية كاليفورنيا، 40% من سعتها الإنتاجية، في شهر يناير عندما انتشر الفيروس بين العاملين لديها. وأرغم تعطيل الإنتاج، الشركة على الإسراع بشراء 3 روبوتات إضافية خلال العام الجاري.

ولم يكن إقبال الشركات الصناعية في أميركا، كبيراً على الروبوتات عندما كانت الأجور مُرضية والعمالة متوفرة، بالمقارنة مع دول صناعية أخرى. ويعتبر عدد الروبوتات، عند 1 مقابل كل 10 ألاف شخص في الولايات المتحدة الأميركية، أقل مما هو عليه في كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات.

ظل استخدام الروبوتات الصناعية ولسنوات طويلة في أميركا الشمالية، حكراً على قطاع السيارات، حيث كانت تتولى الأعمال المتكررة مثل اللحام في خطوط التجميع. وفي حين شكلت الشركات العاملة في صناعة السيارات وقطع الغيار، 71% من طلبيات الروبوتات في 2016، تراجعت حصتها إلى 42% في 2021.

وفي غضون ذلك، وجدت الروبوتات، طريقها للقطاعات الأخرى بما فيها، المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والعقاقير. وبفضل تحسين مقدراتها، أصبح من الممكن برمجتها للقيام بعمليات أكثر تعقيداً، تتطلب مزيجاً من القوة والحنكة.

وشهدت شركة أثينا للصناعات، ارتفاعاً واضحاً في زيادة الطلبيات، لكنها عانت في سبيل الحصول على العمالة الكافية، بغرض تشكيل دوام جزئي إضافي. وفي تكساس، أنفقت شركة أوستن، نحو 800 مليون دولار في شراء 7 روبوتات خلال ال 18 شهراً الماضية، 225 ألف دولار منها، في واحد يتولى نعومة اللحام على الإطارات الفولاذية، التي تستوعب معدات أشباه الموصلات.

وبينما يستغرق تنعيم اللحام، 3 ساعات بالنسبة للشخص العادي، لا تتعدى العملية سوى 30 دقيقة للروبوت. ويمكن للروبوت، بذل قوة أكثر للقيام بعملية التنعيم، كما أنه لا يتطلب أخذ قسط من الراحة كما هو الحال بالنسبة للعامل العادي. ويمكن برمجة هذه الروبوتات، عن بُعد من خلال أحد تطبيقات الهاتف المحمول.

ويؤكد ميكائيل سيكو، المدير التنفيذي لشركة فانوك أميركا، أحد فروع شركة فانوك اليابانية، العاملة في إنتاج الروبوتات الصناعية، أن استخدام الروبوتات لم يعد معقداً، خاصة أن الشركات كانت تعتقد أن استخدام الروبوتات صعباً أو مكلفاً.

وقال دارون أسيموغلو، أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن اعتماد المصانع المتزايد على الأتمتة، سينجم عنه فائضاً في العمالة، ما يعني انخفاض الأجور في السنوات المقبلة، ما لم تتمكن القطاعات الأخرى في أميركا، من استيعاب ذلك الفائض.

ويقول: «في حال استمرار عمليات الأتمتة بسرعة كبيرة، ربما يؤدي ذلك لفقدان العديد من الوظائف، لكن النقص في الأيدي العاملة، سحابة عابرة ولن تستمر».