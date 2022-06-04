«الاقتصادية الإماراتية - القرغيزستانية المشتركة» تجتمع العام الجاري

بيشكك (وام)

التقى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع فخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان في مدينة شولبون آتا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الدولة الاقتصادي والتجاري برئاسة معاليه إلى جمهورية قيرغيزستان.

في بداية اللقاء- نقل معالي عبدالله بن طوق المري تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامة رئيس قرغيزستان وتمنيات سموهما لفخامته والشعب القيرغيزي مزيداً من التقدم والازدهار.

تطور ورخاء

ورحب فخامة رئيس قرغيزستان بزيارة وفد الإمارات إلى بلاده، مقدماً العزاء لقيادة وشعب الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، كما أعرب عن تمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التطور والرخاء والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وحمل فخامة رئيس قرغيزستان معالي عبدالله بن طوق المري تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنيات فخامته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من النماء والتطور والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والتعاون المشترك في مختلف المجالات الاستراتيجية التي تحقق المصالح والفوائد المشتركة للجانبين. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتعاون الاقتصادي المتبادل، وأعربا عن تطلعهما لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في دورتها الثانية خلال العام الجاري في إطار العمل المشترك المثمر بين الدولتين الصديقتين، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات ونمو حجم التبادل التجاري إلى مستويات أعلى تتماشى مع تطلعات وطموحات قيادتي البلدين الصديقين، وبما يدفع مسيرة التنمية المستدامة إلى المزيد من الازدهار والنماء والتطور.

استكشاف الفرص

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، خلال لقائه مع فخامة رئيس قيرغيزستان، أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة، من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المشتركة وتنميتها إلى مستويات أعلى بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي في البلدين، ويسهم في تطوير العلاقات الاستراتيجية إلى آفاق أرحب.

وقال معاليه، إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان تشهد تطوراً مستمراً بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين، والذي من شأنه أن يحقق المزيد من النماء والازدهار، بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.

وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري أن وفد الإمارات يضم أهم القطاعات الاستراتيجية المتمثلة في التعدين والسياحة والطاقة والطيران والزراعة والتصنيع الغذائي، مشيراً إلى أنه تم اختيار جمهورية قيرغيزستان ضمن أهم الدول التي تربطها علاقات استثمارية وتجارية مع الإمارات، كونها تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

فرص استثمارية

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أهمية عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال العام الجاري، فيما سيتم الإشراف على اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي - القيرغيزستاني المشترك، ليكون مصاحباً لأعمال اللجنة، مشيراً إلى أهمية مشاركة المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، وتشكيل وفد من المستثمرين الإماراتيين للبدء في نشاطهم الاستثماري بقيرغيزستان.

وأشاد معاليه، خلال اللقاء، بفكرة إنشاء عددٍ من المصانع المتخصصة في قطاعات استراتيجية مختلفة، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتفعيل دور المستثمرين ورجال الأعمال والتجار في البلدين، وإتاحة الفرصة لهم للاستثمار.

ومن جانبه، أكد فخامة الرئيس جباروف اهتمام بلاده واستعدادها لتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات إلى مستويات أرحب في المجالات كافة، مضيفاً أن بلاده تتمتع بإمكانات هائلة عير مستغلة، والذي من شأنه أن يفتح المجال أمام البلدين الصديقين إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات والتجارة بين البلدين، بما يتماشى مع تطلعات شعبينا.

تعزيز العلاقات

وأعرب فخامة رئيس قيرغيزستان عن ثقته في أن منتدى الأعمال الإماراتي- القرغيزي ونتائجه ستلعب دور القاعدة الأساسية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال القطاعات الاستراتيجية، لا سيما قطاع السياحة الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الإماراتيين.

وفي إطار الزيارة -عقد معالي وزير الاقتصاد اجتماعاً آخر مع معالي عاقلبك جباروف رئيس مجلس الوزراء بجمهورية قرغيزستان في العاصمة بيشكيك لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة بين البلدين.