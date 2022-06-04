«نفط الكويت»: المنشآت النفطية لم تتأثر بالزلزال

الكويت (وام)

أكدت شركة نفط الكويت عدم تأثر منشآتها الخاصة بتشغيل مرافق إنتاج النفط والغاز نتيجة الزلزال الذي حدث فجر أمس. وأشارت الشركة إلى أن إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي حالياً.

ونقلت وكالة «كونا» عن الشركة أن جميع المنشآت النفطية مزودة بأجهزة استشعار تعمل ذاتياً عند تعرضها لأي هزة أرضية كإجراء وقائي وحسب أنظمة السلامة المعتمدة في الشركة، وهذا أدى إلى توقفها عن العمل فترة بسيطة كإجراء احترازي، وعادت جميعها للعمل بصورة طبيعية. وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، سجلت فجر أمس زلزالاً بقوة خمس درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.