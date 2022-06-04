المعارض والمؤتمرات تنعش سوق تأجير السيارات في أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

سجلت مكاتب تأجير السيارات في أبوظبي حركة نشطة وطلباً متزايداً من قبل عملاء السوق خلال الأسبوع الماضي، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالفترة ذاتها من الشهر الماضي، مدعومة بالفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة الحالية، بحسب ما أكده مسؤولو تسويق في تلك المكاتب.

وأفاد هؤلاء بأن الحركة النشطة للسياح والزوار القادمين من خارج الدولة لحضور المؤتمرات والفعاليات العديدة التي تستضيفها العاصمة خلال الفترة الحالية، مبينين أن حركة التأجير جاءت من شركات سياحية وحجوزات سابقة للسياح من خلال تطبيقات حجوزات السيارات المسبقة.

حركة نشطة

وقال أسامة عزت مدير مكتب «الملا لتأجير السيارات»، إن الطلب خلال الفترة الحالية يعتبر أفضل، وهناك تحسن واضح في الحركة مقارنة بالشهر الماضي، مبيناً أن أنشطة تأجير السيارات بالمكتب ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 5 و7%.

وأضاف عزت أن الطلب تزايد نتيجة للفعاليات والمؤتمرات والحركة النشطة في أبوظبي التي أدت بدورها لتزايد أعداد الزوار للعاصمة، مضيفاً أن الزيادة في أعداد السياح والزوار أسهمت بشكل كبير في زيادة الطلب على الخدمات بكافة أنواعها، وبالتالي زيادة أكبر في حركة المبيعات بالأسواق. وبين عزت أن الطلب على تأجير السيارات العام الحالي يعتبر الأفضل عما كان عليه العام الماضي، حيث شهد العام الماضي حركة أقل نتيجة لضوابط دخول الدولة، وتقليل رحلات خطوط الطيران، فيما شهد العام الحالي انفتاحاً أكبر وتعافي حركة الطيران والسفر، ومع تخفيف الإجراءات الاحترازية عادت الحياة للمراكز التجارية والفنادق، وبدأت حركة تنظيم المؤتمرات والفعاليات الحيوية.

وتوقع عزت أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً أكبر مع نجاح الدولة في السيطرة ومنع انتشار فيروس كورونا، مع توقع أكبر بزيادة أعداد القادمين للدولة نتيجة لتوافر فرص وظيفية بعد طرح العديد من فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

سيارات بديلة

من جانبه، أوضح محمد الخطيب مسؤول «الأسطول لتأجير السيارات»، أن أنشطة تأجير السيارات في أبوظبي خلال الفترة الحالية بدأت تشهد انتعاشاً ملحوظاً، وخاصة بالنسبة للأفراد الذين يرغبون في استخدام سيارات بديلة عن سياراتهم التي تكون بمراكز الصيانة الدورية، مشيراً إلى أن المكاتب الصغيرة تستهدف الأفراد أكثر من الشركات السياحية وجهات العمل التي تستهدفها الشركات ومكاتب التأجير الكبرى.

وأضاف أن السوق الإماراتي نجح في الوقت الراهن في استقطاب كبريات شركات تأجير السيارات في العالم، حيث توفر تلك المكاتب مستويات راقية جداً من الخدمات، مشيراً إلى أن قوة السوق جعلته يتمكن من جذب وتفعيل استثمار العديد من الشركات العالمية العاملة في قطاع تأجير السيارات بكافة أنواعها، مثل: «يورب كار» و«تريفتي» و«ديمواند ليز» و«يوروستار» و«افيس»، وهذه الشركات لها تعامل مع شركات سياحية، وكذلك مواقع وتطبيقات حجوزات المسافرين.