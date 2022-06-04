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الاقتصادي
سلطنة عُمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة
الاكتشافات الجديدة تزيد الإنتاج 100 ألف برميل (أرشيفية)
5 يونيو 2022 02:45

مسقط (رويترز) 

أعلنت سلطنة عمان، أمس، عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة، ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفاً إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن وزير الطاقة والمعادن محمد بن حمد الرمحي.
وأضاف الرمحي أن احتياطي السلطنة من النفط الخام يبلغ حالياً 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعبة.
كما أكد الرمحي على استمرار جهود الوزارة في تطوير مجال الاستكشافات؛ حتى يبقى الإنتاج من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حالياً، أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

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