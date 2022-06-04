فنادق أبوظبي تجني ثمار انتعاش السياحة الرياضية

يوسف العربي (دبي)

انعكس انتعاش السياحة الرياضية في أبوظبي، خلال الفترة الماضية، بشكل إيجابي على معدلات إشغال الفنادق في الإمارة والتي تصل إلى حد الإشغال الكامل في عدد من المنشآت الفندقية، خلال فترة انعقاد البطولات، بحسب خبراء ومتخصصين مشاركين في معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2022».

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن أبوظبي تتمتع بمكانة عالمية مرموقة على صعيد السياحة الرياضية نتيجة النجاح المبهر الذي حققته الإمارة في استضافة الفعاليات خلال الفترة الماضية.

وأشاروا إلى ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق في الإمارة خلال فترة إقامة الفعاليات الرياضية، حيث تقيم الفرق المشاركة والمشجعون القادمون من مختلف أرجاء العالم.

واستضافت أبوظبي النسخة الثامنة عشرة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير الماضي، وذلك للمرة الخامسة في تاريخها.

واستضافت الإمارة في 11 فبراير الماضي بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الـ «جوجيتسو» جولة أبوظبي، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من نخبة أندية وأكاديميات الدولة والمنطقة، ومختلف الجنسيات في فئات الناشئين والشباب والرجال والأساتذة.

وكشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مؤخراً عن اتفاقية شراكة استراتيجية متعددة المحاور وتمتد لعدة سنوات مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، تستضيف بموجبها العاصمة الإماراتية مباريات من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) بدءاً من عام 2022، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي بصفة عامة.

جورج ديمتري

مكانة عالمية

وقال جورج ديمتري، مدير مجموعة «سيتي سيزون» للفنادق لـ «الاتحاد»، إن الفعاليات الرياضية في أبوظبي تشهد نشاطاً متزايداً خلال الفترة الماضية مع استضافة الإمارة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية.

ونوه بأن هذه الفعاليات تصحبها استضافة الفرق والمشجعين من مختلف أنحاء العالم، كما تنشط عملية استضافة معسكرات الفرق الرياضية في الإمارة نتيجة تطور البنية الرياضية التحتية.

وأشار إلى أن مجموعة «سيتي سيزون» للفنادق تعمل من خلال شبكتها العالمية على الاستفادة من الأجندة الرياضية في العاصمة عبر التسويق للغرف قبل انطلاق هذه الفعاليات بشهور.

ونوه بأن المجموعة ترصد دائماً زيادة بنسب الإشغال الفندقي بالتزامن مع استضافة إمارة أبوظبي الفعاليات الرياضية منوهاً بأن جزءاً كبيراً من الإشغال يعود للمشجعين الذين تتراوح مدة الإقامة للشخص الواحد منهم بين ليلتين إلى ثلاث ليالٍ.

وقال إن بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الـ «جوجيتسو» جولة أبوظبي، كان لها انعكاس كبير على نسب الإشغال في الفنادق، حيث احتضنت الدورة مئات اللاعبين واللاعبات من نخبة أندية وأكاديميات الدولة والمنطقة، ومختلف الجنسيات في فئات الناشئين والشباب والرجال والأساتذة.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعاً في معدل الإشعال في استضافة الإمارة لمباريات من دوري المحترفين الأميركي للمرة الأولى، فضلاً عن انطلاق العديد من الفعاليات وافتتاح المزيد من المقاصد السياحية.

طارق هارون

انعكاسات إيجابية

ومن ناحيته، قال طارق هارون مدير مبيعات بمجموعة إنتركونتيننتال للفنادق «أي إتش جي»، إن تعزز أبوظبي من مكانتها العالمية في مجال السياحة الرياضية بفضل الجهود التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي التي تعمل عن مع الجهات المختصة لتصبح أبوظبي وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والمعسكرات الرياضية للفرق في جميع الرياضات.

ونوه بأن أبوظبي حققت نجاحات مذهلة فيما يتعل باستضافة «فورمولا 1»، وكأس العالم للأندية وبطولة الـ «جوجيتسو»، الأمر الذي يفتح المجال لاستضافة المزيد من الفعاليات الرياضية العالمية.

ونوه بأن الفرق المشاركة تحتاج بطبيعة الحال لأماكن للإقامة، فضلاً عن إقامات فرق الدعم الفني والجماهير وأعضاء الاتحادات الرياضية.

وأشار إلى أن كأس العالم للأندية كانت إحدى أبرز الفعاليات الرياضية التي حققت انتعاشاً ملحوظاً في نسب إشغال الفنادق، حيث استقبلت فنادق المجموعة عدداً كبيراً من الجماهير، لاسيما القادمين من أميركا اللاتينية، ما أدى إلى الوصول للإشغال الكامل للغرف خلال فترة انعقاد البطولة.

وقال إن البنية التحتية الرياضية في أبوظبي واعدة، وتؤكد نمو هذا القطاع على مدار السنوات المقبلة

ومن ناحيته، أكد مدير مبيعات بإحدى المنشآت الفندقية التي استضافت فريق «تشيلسي» خلال بطولة العالم للأندية، أن انتعاش السياحة الرياضية في أبوظبي خلال الفترة الماضية انعكس بشكل إيجابي على إشغال الفندق.

وأضاف أن الفندق مزود بالعديد من المرافق الرياضية، مثل ملعب لكرة القدم وملاعب كرة السلة وملعب لكرة السلة، ما يجعله وجه مثاليه لإقامة الفرق الرياضية وإقامة المعسكرات للفرق الرياضية

وأشار إلى ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق في الإمارة خلال فترة إقامة الفعاليات الرياضية، حيث تقيم الفرق المشاركة والمشجعون القادمون من مختلف أرجاء العالم.

«فورمولا 1» إحدى الفعاليات الرياضية العالمية المقامة بالإمارة (أرشيفية)

عاصمة عالمية للرياضة

تألقت أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة الرياضية بعد استضافتها مجموعة من أهم الفعاليات الرياضية العالمية ذات الحضور البارز والتأثير الكبير في أجندة الاتحادات الرياضية الدولية، وأصبحت ملتقى الأبطال لنخبة رياضيي العالم وصناع القرار الرياضي الدولي، بفضل جهود جهات ومؤسسات، أبرزها مجلس أبوظبي الرياضي الذي تتمثل رؤيته في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة من خلال الممارسة والاستضافة، إلى جانب خلق بيئة رياضية تساهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفير البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع، وتطبيق أفضل النظم العالمية المؤهلة للتنافس الرياضي باحترافية على المستويين المحلي والدولي، واستضافة أهم البطولات الدولية.

وتم تنظيم بطولات عالمية في مختلف الرياضات في أبوظبي، أبرزها جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وبطولة أمم آسيا لكرة القدم في أول نسخة لها بمشاركة 24 منتخبا، وكأس العالم للأندية 5 مرات، وماراثون أدنوك أبوظبي، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة أبوظبي للجولف، وبطولة الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من البطولات الإقليمية والقارية ذات الأهمية الكبرى.