10 مليارات درهم تداولات «أبوظبي المالي» في أسبوع

حسام عبدالنبي (دبي)

ارتفعت تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي خاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي شهد تداولات قوية في ظل نشاط التداولات على سهم «بروج» الذي بدأ التداول عليه في آخر جلسة تداول من الأسبوع الماضي.

وأكد أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين – المملكة المتحدة، أن تداولات سوق أبوظبي كانت إيجابية وقوية حيث ارتفعت أحجام و قيم التداول بشكل لافت مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل إلى ما يقارب 1.608 مليون سهم بقيمة 9.763 مليار درهم، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق والذي بلغ حجم تداوله 1.117 مليون سهم بقيمة 7.398 مليار درهم.

وأرجع العشري هذا النشاط إلى إدراج شركة «بروج» بالسوق في نهاية تداولات الأسبوع من ناحية ومن ناحية أخرى لارتداد مؤشر السوق صعودا منذ بداية تداولات الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر من مستوى 9690 نقطة إلى مستوى 10077 نقطة ليغلق عند مستوى 9800 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع.

وأشار العشري إلى أن التداولات على سهم «بروج» بدأت خلال جلسة أمس عند مستوى 2.89 درهم ثم صعد السهم إلى مستوى 3.04 درهم ليغلق في نهاية الجلسة عند مستوى 3 دراهم منفذاً حجم تداول يعتبر هو الأضخم تاريخياً على مستوى الأسهم المدرجة إذ يلغ حجم التداول ما يقارب 377 مليون سهم بقيمة إجمالية تجاوزت المليار درهم و تحديداً 1.109 مليار درهم.

سوق دبي

وفيما يخص سوق دبي المالي، أفاد العشري بأن مؤشر السوق استهل تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 3296 ليرتفع إلى مستوى 3417 نقطة خلال تداولات الأسبوع ليغلق عند مستوى 3386 مرتفعاً بنسبة 3% عن الأسبوع السابق.

وأضاف أن سهمي «إعمار العقارية» و «بنك الإمارات دبي الوطني» كانا من أنشط الأسهم خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع «إعمار» من مستوى 5.46 درهم إلى 5.86 درهم قبل أن يغلق في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 5.80 دراهم مسجلاً ارتفاعاً بنسبة قاربت 7% مقارنة بالأسبوع السابق، مرجحاً أن يكون صعود السهم قد جاء على خلفية أن الشركة ستطلق رسمياً مشروعاً جديداً ياسم «العنوان رزيدنسز ذا باي» خلال الأيام المقبلة و المشروع عبارة عن برج سكني جديد في جزيرة «إعمار بيتشفرونت»، التي تشكل جزءاً رئيسياً من منطقة الواجهة البحرية «دبي هاربر».

وأشار العشري إلى أن نشاط تداولات سهم بنك الإمارات دبي الوطني جعلت السهم يستهدف مستوى 13.92 درهم قبل أن يغلق في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 13.85 درهم مرتفعاً بنحو 5%، و كان السهم قد تراجع بشكل عنيف خلال الأسبوع السابق ليبلغ مستوى 12.47 قبل أن يرتد صعوداً إلى المستوى الأخير.