تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي- القيرغيزستاني المشترك

بيشكيك (وام)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات نجحت خلال العام 2021 في استقطاب أكثر من 77 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة ما يعكس ثقة المستثمرين من حول العالم في اقتصاد الدولة.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه الرئيسية في ملتقى الأعمال الإماراتي القيرغيزي الذي عقد في العاصمة القيرغيزية بيشكيك بمشاركة 100 من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وكبرى الشركات والمستثمرين من البلدين.

حضر الملتقى عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وجمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والدكتور محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان سفير غير مقيم للدولة لدى قيرغيزستان ورافشان سابيروف مدير الوكالة الوطنية للاستثمار التابعة لرئيس جمهورية قيرغيزستان، وعبداللطيف جمعة باييف سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة ودانيل إبرايف رئيس مجلس أعمال الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات تصدرت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 15 عالميًا في مؤشر«AT Kearney» للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021، مضيفا أن الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة وضعت رؤية طموحة لسياسات التجارة الخارجية للخمسين عامًا القادمة، وتم في هذا الاتجاه إطلاق عدة مبادرات لدعم الصادرات الوطنية وتعزيز الانفتاح على الأسواق الدولية، ومن أبرزها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يتم توقيعها مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وأشار معاليه - خلال كلمته - إلى أن دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان تتمتعان بعلاقات ثنائية وطيدة، حيث قطع البلدان خطوات مهمة في تأطير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال عدد من اتفاقيات التعاون المهمة ومن أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي وقعها البلدان، وتم بموجبها تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة.

ولفت إلى أن إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ أكثر من 3 مليارات درهم خلال العام الماضي، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في قيرغيزستان أكثر من 44 مليون درهم خلال عام 2020 مما يجعل الدولة ضمن أفضل 20 مستثمراً أجنبياً في قرغيزستان، مضيفا أن هذه الأرقام لا تزال أقل من الطموح والإمكانات الاقتصادية للبلدين.

وذكر أن البلدين أمامهما اليوم فرص واسعة ومتنامية لتنويع مسارات التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري وخلق فرص نمو جديدة لاقتصاداتنا حيث نستهدف خلال المرحلة المقبلة تحفيز تدفقات التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.

وأكد معاليه أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية هذا التعاون الاقتصادي الثنائي لما له من دور مباشر في تعزيز التعاون وتأسيس شراكات في مجالات صناعية وتجارية مختلفة إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة ونقل التكنولوجيا.





مذكرة تفاهم

وأوضح الوزير أن توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات وغرف التجارة والصناعة لجمهورية قيرغيزستان، والذي بموجبها يتم تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي المشترك تعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تخدم جهود البلدين في تنمية الشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة.

واستعرض معاليه أهم الخطوات التي قامت بها الدولة خلال المرحلة الماضية، مؤكدا أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً متميزاً في إدارة الأزمات، وتحويلها إلى فرص، وهو ما أثبتته الدولة في تعاملها مع تداعيات جائحة كورونا.