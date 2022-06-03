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6.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
6.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
3 يونيو 2022 16:41

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.8 مليار درهم تسجيل 1959 مبايعة بقيمة 5.05 مليار درهم منها 333 مبايعة للأراضي بقيمة 1.5 مليار درهم و1626 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.55 مليار درهم. 

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 342 مليون درهم في منطقة جبل علي الثالثة تليها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الجداف. 

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 138 مبايعة بقيمة 308 ملايين درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم وثالثة في ميناء جبل علي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم. 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. 

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 189 مبايعة بقيمة 538 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 148 مبايعة بقيمة 427 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 250 مليون درهم. 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.58 مليار درهم منها 78 رهنا لأراض بقيمة 567.86 مليون درهم و357 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.01 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 202 مليون درهم، وأخرى في منطقة المنارة بقيمة 126 مليون درهم. 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 84 هبة بقيمة 228.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 85 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 19 مليون درهم.

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