«مطار الشارقة» يختتم مشاركته في معرض «الهند للشحن الجوي»

لشارقة (الاتحاد)

اختتمت هيئة مطار الشارقة الدولي مشاركتها في النسخة التاسعة من معرض الهند للشحن الجوي 2022 والذي عقد في مدينة مومباي بجمهورية الهند على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو الجاري.

وشكّل المعرض فرصة مثالية لوفد هيئة مطار الشارقة الدولي للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال الشحن الجوي كما أتاح تبادل الخبرات والتواصل مع المتخصصين وكبار المسؤولين وصنّاع القرار في قطاع الطيران من مختلف أنحاء العالم. وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «نحرص على المشاركة المستمرة في معرض الهند للشحن الجوي، نظراً للاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا الحدث وقدرته على جمع شريحة واسعة من مسؤولي أهم المطارات العالمية وشركات الطيران والشحن الجوّي ومزودي الخدمات التقنية واللوجستية للتعرف على أحدث الابتكارات في هذا القطاع المهم ويشكّل المعرض بالنسبة لنا قناة تواصل لتعزيز آفاق التعاون الثنائي مع الشركاء الإقليميين والدوليين واستقطاب المزيد من الشركاء المحتملين سعياً نحو ترسيخ الريادة الإقليمية والعالمية لمطار الشارقة.

وأضاف «سلطت مشاركتنا في هذا المعرض الضوء على خدمات ومرافق المطار المتعددة والتسهيلات التي يقدمها مركز الشحن، حيث يعتبر السوق الآسيوي عموماً والهندي خصوصاً أحد أبرز الأسواق الناشئة في العالم والمهمة بالنسبة لمطار الشارقة الذي يفخر باكتسابه على مدى السنوات الماضية العديد من الشركاء المتميزين وذلك في إطار الحرص المستمر على تعزيز نمو حركة الشحن والتي شهدت زيادة ملحوظة عبر المطار خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة أكثر من 39,566 ألف طن بنسبة زيادة 26.39 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي».

وحرص وفد هيئة مطار الشارقة الدولي خلال مشاركته على عقد اجتماعات موسعة مع ممثلي كبريات شركات الشحن الجوي في العالم من أجل الوقوف على آخر التطورات والاتجاهات واستشراف مستقبل القطاع في المنطقة والعالم.

يشار إلى أن جناح هيئة مطار الشارقة الدولي شهد اهتماماً وإقبالاً واسعين من المشاركين في معرض الهند للشحن الجوي 2022 للتعرف على الخدمات المتميزة والحلول المبتكرة والتسهيلات الكبيرة للشركات عبر مطار الشارقة.