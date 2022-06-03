السبت 4 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
النفط يتراجع بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج
النفط يتراجع بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج
3 يونيو 2022 16:37

لندن (رويترز) 

 تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة 0.7 بالمئة إلى 116.76 دولار للبرميل، بعد أن قررت مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج، لكن نقص الإمدادات العالمية وزيادة الطلب مع تخفيف الصين قيود كوفيد-19 كبحاً للخسائر.وقرر تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس بدلا من 432 ألف برميل يوميا وفقا لاتفاق سابق.
وهبط خام برنت 85 سنتا، أو 0.7 بالمئة إلى 116.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0925 بتوقيت جرينتش بعد صعوده دولارين خلال تعاملات أمس الخميس. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتا، أو 0.8 بالمئة إلى 115.99 دولار للبرميل.
وقال جيفري هالي من شركة أواندا للسمسرة «أعتقد أن هذا مجرد تحرك تقني بالتراجع بعد الصعود الكبير عقب قرار أوبك+ أمس. العطلات في الصين وهونج كونج وتايوان وبريطانيا تؤثر على أحجام التداول».
على الرغم من أن خام برنت في طريقه لتسجيل انخفاض هذا الأسبوع، إلا أن الخام الأميركي يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس بفضل نقص الإمدادات الأميركية، مما أثار أحاديث عن فرض قيود على تصدير الوقود أو فرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز.
ومع ذلك، فإن توقعات استمرار نقص الإمدادات حدت من الخسائر. وقسمت أوبك+ الزيادة على أعضائها بما شمل روسيا، التي انخفض إنتاجها بسبب العقوبات وتجنب بعض المشترين إنتاجها من النفط بسبب غزو أوكرانيا، مما يشير إلى أن الزيادة لن تحقق الهدف المرجو.
وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك في تقرير «لا يزال من المرجح أن تورد أوبك+ نفطا أقل بكثير للسوق من المتفق عليه، وبالتالي لن تجلب الانفراجة المأمولة».
وأظهر تقرير المخزون الأسبوعي أمس الخميس أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت 5.1 مليون برميل، بزيادة أكثر من المتوقع، وانخفضت أيضا مخزونات البنزين، مما يؤكد نقص الإمدادات.
كما جاء الدعم من ارتفاع الطلب. ومع انخفاض حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، خففت شنغهاي، المركز المالي للصين، والعاصمة بكين قيود مكافحة فيروس كورونا هذا الأسبوع. وتعهدت الحكومة الصينية بتقديم دعم لتحفيز الاقتصاد.

أسعار النفط
آخر الأخبار
بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
الرياضي
بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
اليوم 16:46
عناصر من الشرطة البريطانية في العاصمة لندن
عربي ودولي
إخلاء ساحة شهيرة في لندن بسبب سيارة مشبوهة
اليوم 16:42
بيكيه وشاكيرا يدخلان مرحلة الانفصال
الرياضي
بيكيه وشاكيرا يدخلان مرحلة الانفصال
اليوم 16:42
متحف المستقبل
الإمارات
ضمن مشاركته في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. "متحف المستقبل" يستعرض جهوده الرائدة لحماية كوكب الأرض والحفاظ على استدامة البيئة
اليوم 16:28
انفصال قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة شاكيرا
دنيا
انفصال قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة شاكيرا
اليوم 16:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©