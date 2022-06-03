الذهب عند أعلى مستوى في شهر

فرانكفورت (رويترز)

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر اليوم، مع تراجع الدولار، الأمر الذي وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.وبحلول الساعة 0214 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1871.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مايو . وارتفعت أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع.

كما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1874.50 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار ليصبح الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة الخميس بدعم من تراجع الدولار وبيانات كشفت أن الأجور في القطاع الخاص الأميركي زادت بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.

ومن الممكن أن تدعم مؤشرات على أزمة اقتصادية الطلب على الذهب الذي يعتبره المستثمرون من أصول الملاذ الآمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.39 دولار للأوقية، وسجلت زيادة بنسبة 1.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1024.57 دولار للأوقية، وصعد بنحو 7.4 بالمئة هذا الأسبوع وهي أعلى زيادة منذ مايو أيار 2021، كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2064.20 دولار للأوقية.