"أدنوك" تُنجز أكبر اكتتاب عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، اليوم عن إدراج أسهم شركة "بروج"، مشروعهما المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك عقب استكمال عملية الاكتتاب في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط.

واستقطب الاكتتاب العام الأولي الذي حقق عائدات إجمالية تجاوزت 2 مليار دولار أميركي من طرح أسهم تمثل 10% من رأس مال الشركة المصدر، طلباً إجمالياً بلغ أكثر من 83.4 مليار دولار أميركي، مما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز في المجمل حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة. وتجاوزت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد القيمة المستهدفة 74 مرة في أكبر نسبة طلب في الإمارات على مدى العشرين عاماً الماضية من هذه الشريحة. وسيبدأ تداول أسهم "بروج" بسعر 2.45 درهم إماراتي للسهم ما يعني أن القيمة السوقية للشركة بلغت (20.05) مليار دولار أميركي عند الإدراج.

وتعد "بروج" الشركة الرابعة التي تطرح "أدنوك" جزء من أسهمها للتداول في السوق منذ عام 2017 عقب الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من "أدنوك للتوزيع" و"أدنوك للحفر" و"فرتيجلوب".

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تماشياً مع رؤية القيادة بمضاعفة العمل لتحقيق قيمة إضافية من جميع أعمال "أدنوك"، استكملنا اليوم الاكتتاب العام الأولي على حصة أقلية من أسهم شركة ’بروج‘ للبتروكيماويات والذي شكل أكبر عملية طرح أولي على الإطلاق في أبوظبي. وشهد هذا الطرح طلباً غير مسبوق من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية الوطنية، والمستثمرين العالميين، ويعد هذا الطرح الرابع لحصة أقلية في إحدى الشركات التابعة لأدنوك. كما يعكس الاكتتاب التزام "أدنوك" المستمر بدعم نموّ وتنويع وتطور أسواق المال والاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً استثمارية متميزة".

وأضاف: " يعكس النجاح غير المسبوق لطرح ’بروج‘ قوة الاقتصاد الوطني والمكانة المهمة لدولة الإمارات في جذب الاستثمارات والشركات المؤثرة في أسواق المال العالمية. وستستمر أدنوك بالعمل على توسيع قاعدة مستثمريها والوصول إلى أسواق المال ضمن برنامجها لخلق وتعزيز القيمة وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو محفظة أصولها عالمية المستوى. وكمساهم رئيسي يمتلك حصة الأغلبية في ’بروج‘، تستمر أدنوك بالتزامها بعيد المدى بتحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية لدولة الإمارات ومساهمينا".

من جانبه، قال توماس جانجل الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس: "يعكس الإقبال الاستثنائي على الاكتتاب والاهتمام الكبير من قبل المستثمرين على المساهمة في ’بروج‘ جاذبية الشركة ومسار نموها الناجح الذي بدأته بدعم من ’بورياليس‘ و’أدنوك‘ على مدى السنوات الماضية. وسيساهم الاكتتاب العام الأولي الناجح في تمهيد الطريق أمام توسع المجموعة نحو إنجازها التالي وهو مشروع ’بروج 4‘، وسيدعم كذلك جهودها المستمرة في تقديم حلول البولي أوليفينات المتنوعة والمبتكرة. وستستمر "بورياليس" وشريكها الاستراتيجي "أدنوك" في دعم ’بروج‘ كمساهمين رئيسيين، ونتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد وغيرهم الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية التي توفرها الشركة ضمن مسيرتها الواعدة للنمو والتطور".

وحول النجاح التاريخي لاكتتاب شركة "بروج"، قال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نهنئ شركة "بروج" على هذا الإنجاز المهم، والاقبال الكبير الذي شهده اكتتابها الأولى من جميع أنحاء العالم. فعلى الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، إلا أن الاهتمام الكبير للمستثمرين في الاكتتاب في "بروج" قد أوضح بجلاء الإمكانات الكامنة والقيمة الكبيرة للشركات الإماراتية التي تحظى بها لدى المستثمرين المحليين والعالميين. لقد كانت لحظات حاسمة بالنسبة لأسواق رأس المال والأسواق التنظيمية في دولة الإمارات. وبصفتنا مركزًا ماليًا عالميًا، فقد شهدنا زيادة كبيرة في نمو قائمة الشركات المسجلة لدينا في سوق أبوظبي العالمي الذين يحرصون على استكشاف عمليات الإدراج في دولة الإمارات، للاستفادة من الطلب الكبير للمستثمرين المحليين والدوليين على شركاتنا الإماراتية. وسيواصل سوق أبوظبي العالمي دعم المؤسسات في جميع أنحاء أبوظبي لتحقيق طموحاتها حيث يعد وجهة مفضلة لمساعدة ومساندة الشركات على تحقيق المزيد من النمو والازدهار".

من جهته، قال سعادة هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "نهنئ شركة بروج على النجاح الكبير لطرحها العام الأولي ونتطلع إلى الترحيب بها كشركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفخورون بكون هذا الطرح أحد أكبر الاكتتابات العامة في تاريخ السوق، ما يمثل إنجازاً مشرفاً لنا. تقدم بروج مثالاً رائعاً للشراكات القوية والعالمية التي تواصل أبوظبي بناءها وتعزيزها مع أفضل الشركاء في العالم فبفضلها تطورت الشركة سريعاً إلى أن باتت تحتل مكانة رائدة عالمياً في قطاع البتروكيماويات. نفخر بالدور المحوري الذي يواصل السوق لعبه في جهود أبوظبي للتنويع الاقتصادي في موازاة سعينا لجذب المزيد من الشركات عالمية المستوى التي تمتاز بتنوع منتجاتها وخدماتها ومن شأنها أن تضفي المزيد من التنوع على منظومة السوق والخيارات الاستثمارية المتزايدة التي يوفرها".

بدوره، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "نحن فخورون بإنجاز الاكتتاب العام الاولي لشركة بروج الذي حقق نجاحاً استثنائياً، وببدء أول يوم تداول لأسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يعد الاهتمام الكبير والطلب المرتفع على طرح بروج من قبل المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب التزام المستثمرين الرئيسيين بالمشاركة في الطرح، دليلاً واضحاً على قوة مشاريع الشركة الاستثمارية وخططنا المستقبلية والإستراتيجية. ونتطلع للترحيب بالمساهمين الجدد، وسنواصل التركيز على تنفيذ إستراتيجية الشركة لتطوير منصة إنتاج البولي أوليفينات المبتكرة، وقيادة مسيرة النجاح والتطور في قطاع البتروكيماويات".

وتعد "بروج" التي تم تأسيسها عام 1998 كمشروع مشترك بين "أدنوك" وشركة "بورياليس" إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المبتكرة والمتنوعة من البوليمرات ذات القيمة العالية لقطاعات عدّة تشمل الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة والتغليف، والتعبئة المتطورة، والنقل، والصحة. ومن خلال إنجاز طرح حصة أقلية من أسهمها للاكتتاب العام تهدف "بروج" لتوفير فرصة استثنائية للمستثمرين لامتلاك أسهم في واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال البتروكيماويات. وتتوقع الشركة توزيع أرباح للمساهمين للسنة المالية 2022 تبلغ 975 مليون دولار أمريكي، كما تتوقع أن تدفع للسنة المالية 2023 ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار عن فترة العام بأكمله، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.5% بناءً على سعر السهم المعلن للطرح.

وتتمثل المحاور الأساسية في خطة النمو الاستراتيجية لشركة "بروج" بتحقيق النمو المستمر في محفظة منتجاتها عبر الابتكار وتوفير الحلول المستدامة وتطوير المنتجات والوصول إلى الأسواق الاستراتيجية والتوسع الجغرافي. كما ستركّز الشركة على توفير مجموعة منتجاتها المتنوعة وحلولها الصناعية المبتكرة للأسواق النهائية التي تقدم أسعاراً متميزة، والاستفادة من تقنية بورياليس Borstar® التي مكّنت شركة "بروج" من تصميم حلول خاصة تلبي متطلبات عملائها وتساهم بشكلٍ كبير في تسهيل الحياة اليومية.

وعلى مدار الأعوام الستة الماضية، نفذت "أدنوك" برنامجاً فعالاً لإدارة محفظة أعمالها ورؤوس أموالها، كما طورت نموذجاً لشراكات استراتيجية مبتكرة وأكثر انفتاحاً ومرونة في جميع جوانب سلسلة القيمة لأعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والتصنيع والتسويق والبتروكيماويات. وتخطط "أدنوك" لتنفيذ برنامج للاستثمارات الرأسمالية بقيمة 127 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 466 مليار درهم) في كل شركات المجموعة خلال الفترة بين 2022-2026 لتمكين استراتيجيتها للنمو وخلق وتعزيز القيمة.

ويعمل لدى "بروج" أكثر من 3,100 موظف في شركة "بروج ADP" وشركة "بروج بي تي إي ليمتد"، وتوفر "بروج" منتجاتها لعملائها في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وستبقى "أدنوك" بعد انتهاء عملية الإدراج، المالكة لحصة الأغلبية في "بروج" والتي تبلغ نسبة 54%، فيما ستحتفظ "بورياليس ميدل إيست" بحصتها البالغة 36% في الشركة.