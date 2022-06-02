«أوبك+» تزيد الإنتاج 648 ألف برميل يومياً

فيينا (أ ف ب)

أعلنت الدول المنتجة للنفط في «أوبك+» أمس عن زيادة أكبر مما كان متوقعاً في إنتاجها هذا الصيف في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وأعلن التحالف في بيان أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) اتفقوا على «تعديل إنتاج يوليو بزيادة 648 ألف برميل يوميًا»، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة. وشدد البيان على «أهمية استقرار الأسواق وتوازنها». ومن جانبها، رحبت الولايات المتحدة الأميركية بقرار أوبك+ زيادة إمدادات النفط، وقال البيت الأبيض في بيان أمس إن الولايات المتحدة ترحب بقرار دول أوبك+ زيادة إمدادات النفط، مشيداً بدور السعودية والإمارات والكويت والعراق في تحقيق التوافق في أوبك+.

واجتمع أمس أعضاء دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في إطار «اوبك بلاس» للبحث في إنتاجها النفطي في لقاء يطغى عليه إعلان الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الخام الروسي، مما يضع موسكو في موقف حرج داخل التحالف.