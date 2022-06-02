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الاقتصادي
«الاقتصاد»: 8095 علامة تجارية جديدة بالإمارات خلال 5 أشهر
«الاقتصاد»: 8095 علامة تجارية جديدة بالإمارات خلال 5 أشهر
3 يونيو 2022 01:42

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 8095 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتشمل قطاعات سلعية وخدمية مختلفة وشركات محلية وعالمية كبرى.
وأشار تقرير الوزارة لشهر مايو العام الجاري، إلى أنه تم تسجيل في شهر مايو الماضي 1662 علامة تجارية مقارنة مع 1273 علامة تجارية في مايو من العام الماضي بنمو 30.5%، الأمر الذي يعد مؤشراً قوياً على  تصاعد وتيرة النمو في القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة ومتانة الاقتصاد ومكانة الإمارات كوجهة رئيسة للاستثمار والتجارة.
وتتجاوز جنسيات الشركات التي تعمل في الإمارات 150 جنسية موزعة على مختلف دول العالم، ما يؤكد المكانة التي تحظى بها الدولة كمركز إقليمي للأعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل خاص.
وفيما يتعلق بالقطاعات المسجلة فهي تشمل الرعاية الصحية والأنظمة الطبية والنفط والمواد الغذائية وقطاعات التكنولوجيا والتقنية والطيران والفنادق والمطاعم والعقارات والبنوك والأعمال المالية والاستثمار والتجارة وإدارة الأصول والسيارات وقطع الغيار والفضاء والعلوم والصناعة والزراعة والملاحة البحرية ومستلزمات الصيد والتعليم والمقاولات ومواد البناء، إضافة إلى الإلكترونيات والتدريب والاستشارات وإدارة المشاريع وقطاع المحاماة، فضلاً عن قطاعات الذهب والعطور والملابس والأثاث والترفيه والخدمات الرياضية.
وبحسب بيانات الوزارة للعام الماضي، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات خلال العام 2021 نحو 17.6 ألف علامة تجارية، وكان قد تم تسجيل 1673 علامة تجارية في الإمارات في أبريل الماضي، وتسجيل 1610 علامات تجارية في شهر مارس الماضي و1400 علامة تجارية في شهر فبراير الماضي و1750 علامة تجارية في شهر يناير الماضي.
ويدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

وزارة الاقتصاد
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