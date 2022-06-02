ترسية عقد تطوير «مرسى الجبيل» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أرست شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، عقد تطوير مرسى الجبيل المؤلف من 66 رصيفاً في «مرفأ الجبيل»، على شركة الظفرة للأنابيب والمقاولات بقيمة 40 مليون درهم، والذي من المقرر الانتهاء من أعمال تطويره في منتصف عام 2023.

وتبلغ ميزانية مشروع جزيرة الجبيل 10 مليارات درهم، ويشمل ست قرى سكنية، تقع بين جزيرتي ياس والسعديات.

وبموجب العقد تتولى شركة الظفرة للأنابيب والمقاولات، تنفيذ جدار الرصيف وكافة أعمال البنية التحتية المرتبطة به على طول حواف ومنصات المرسى. ويعد المرسى الجديد جزءاً من منطقة المارينا الواقعة ضمن مرفأ الجبيل، ومن المتوقع أن يتم تسليمها بحلول منتصف عام 2024. وتقع منطقة المارينا، المقرر إطلاقها في أكتوبر 2022، وسط المناظر الطبيعية المحاطة بأشجار القرم، وتتألف من 41 وحدة تاون هاوس، كما تتضمن المنطقة مبنى يضم 18 شقة سكنية.

وقال المهندس عبدالله سعيد الشامسي، مدير العمليات لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: من المقرر أن يكتمل التنفيذ بحلول منتصف عام 2023، ومن المخطط أن يصبح مرفأ الجبيل جزءاً من مجموعة الوجهات المجتمعية التي يتميز بها مشروع جزيرة الجبيل في العاصمة أبوظبي.