«بيور هارفست» للمزارع الذكية تبرم شراكة مع «الظاهرة»

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة «بيور هارفست للمزارع الذكية» عن تشكيل تحالفٍ مع مجموعة الظاهرة من خلال الاستحواذ على حصة بايوا في الشراكة المؤسسة بين شركتي الظاهرة وبايوا، والتي تتولى حالياً إدارة منشأة واسعة النطاق للإنتاج الزراعي المعتمد على التقنية العالية وأسلوب الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة بمساحة تمتد إلى 11 هكتاراً.

ويُعد مشروع «الظاهرة بايوا» مساهمة مهمة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل شراكة ناجحة مع بايوا وهي مطور المشروع الدولي المعترف به على مستوى العالم.

وتمثل هذه الصفقة أكبر استثمارٍ في النظام البيئي الخاضع للرقابة لغايات الزراعة، في ظل ما يشهده القطاع من نمو سريع الوتيرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعمل الشراكة الجديدة بين بيور هارفست والظاهرة عبر شركة المحاصة على زيادة الطاقة التشغيلية الإجمالية الخاضعة لإدارة بيور هارفست للمزارع الذكية إلى أكثر من 22 هكتاراً /54 فدانا/ إلى جانب ذلك ستستثمر بيور هارفست والظاهرة رؤوس أموالٍ إضافية في تحسين قدرات المزرعة وتوسيع قدرتها الإنتاجية في محاصيل جديدة خدمة للمستهلكين. ومع هذه الصفقة، تتربع بيور هارفست للمزارع الذكية وشريكتها الجديدة «الظاهرة» على رأس قائمة الشركات الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الزراعة عالية التقنية في البيئة الخاضعة للرقابة.

وفي هذا الصدد قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إن ما يشهده العالم من تزايد حدة تداعيات التغير المناخ يؤثر على كافة جوانب الحياة ويفرض تحديات عدة، منها تحديات ندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، ما يؤثر بدوره سلباً على منظومة الزراعة والأمن الغذائي بشكل عام، لذا نسعى بشكل دائم إلى الاستفادة من أحدث التقنيات الزراعية وأساليب الزراعة المبتكرة وتوظيفها في معالجة هذه التحديات، ومن هذه الأساليب الزراعة في بيئات خاضعة للرقابة والتي تساهم في تعزيز حجم الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، ورفع كفاءة واستدامة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل معدل الانبعاثات، ما يعزز من اتزان العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة».

وأضافت: «أثق بأن هذه الشراكة الجديدة ستساهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي ورفع جودة المنتجات المحلية وتنويعها، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتحقيق هدفنا المتمثل في تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار ومُصدر رئيسي لحلول ونظم الزراعة المستدامة».