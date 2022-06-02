«المركزي»: نمو الودائع المصرفية إلى 1.988 تريليون درهم

حسام عبدالنبي (دبي)

أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي تسجيل سعر صرف الدرهم الإماراتي ارتفاعات مقابل عدد من العملات الرئيسة مثل الجنية الاسترليني، واليوان الصيني والجنيه المصري، الليرة التركية والروبية الهندية، وفي المقابل تراجع سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل اليورو، الفرنك السويسري، الين الياباني، الروبل الروسي، في حين استقر سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي عند معدل 3.6725 درهم.

وحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس فقد ارتفعت أسعار الصرف مقابل الدرهم الإماراتي للالتزامات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة ليسجل الجنية الاسترليني 4.598673 درهم أمس مقابل 4.606 درهم يوم 2 مايو الماضي، وبلغ سعر صرف اليوان الصيني 0.550443 درهم مقابل 0.555724 درهم، في حين بلغ سعر صرف الجنية المصري 0.19734 درهماً مقابل 0.198728 درهماً، وسجلت الليرة التركية 0.223422 درهم مقابل 0.246558 درهماً، كما سجل سعر الروبية الهندية 0.047375 درهم مقابل 0.048011 درهم خلال فترة المقارنة.

وأشارت بيانات المركزي إلى تسجيل سعر صرف اليورو 3.9278 درهم أمس، وتسجيل الفرنك السويسري 3.8199 درهم، في حين سجل سعر صرف الين الياباني 0.028339 درهم، وانخفض الدرهم مقابل الروبل الروسي الذي سجل 0.057863 درهم مقابل 0.051364 درهم يوم 2 مايو الماضي.

وكشف تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي لشهر مايو الصادر عن المصرف المركزي، نمو الودائع المصرفية بنسبة 0.3% إلى 1.988 تريليون درهم، وارتفاع الائتمان الإجمالي بنسبة 0.5% إلى 1.810 تريليون درهم بعد ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 0.1% ليبلغ 1.620 تريليون درهم.

وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم المعروضة بين البنوك «الإيبور» لجميع آجالها، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأجل عام أمس إلى 2.6275%، وزادت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر، والتي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال، إلى 2.202%، وارتفعت الفائدة لأجل 3 أشهر إلى 1.7022%، في حين صعدت الفائدة لأجل شهر واحد إلى 1.181%، وبلغت الفائدة لأجل أسبوع واحد 0.9388%.

يذكر أن مصرف الإمارات المركزي، قد رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الخميس 05 مايو الماضي، وذلك إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد قبل ذلك التاريخ مباشرة.

وأكد خبراء ماليون أن رفع أسعار الفائدة ينعكس إيجاباً على ربحية البنوك العاملة في الدولة، حيث توقع آرون ليزلي جون، المحلل بشركة «سينشري فاينانشال» أن يعود قرار رفع أسعار الفائدة بالتزامن مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالفائدة على البنوك المحلية، حيث إنه في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، يزداد صافي هوامش الفائدة للبنوك، ما يحسن من بنودها الأساسية.

وأكد تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، أن أسعار الفائدة المرتفعة ستدعم ربحية البنوك الإماراتية، حيث سيرتفع صافي الدخل 15% والعائد على الأصول سيزيد 1.4% لكل 100 نقطة أساس زيادة في أسعار الفائدة، مرجحاً عودة ربحية البنوك إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023.