أبوظبي تطلق مزايا إضافية لسياحة المؤتمرات والمعارض

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي النسخة المطورة الجديدة من برنامجها فرص أبوظبي للاجتماعات والحوافز، وذلك خلال مشاركتها في المعرض الدولي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات "آيمكس فرانكفورت 2022" في ألمانيا. ويندرج هذا الإعلان ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى المُضي قدماً في دعم قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارة.وتتماشى هذه المبادرة مع تركيز الوجهات العالمية على زيادة الحوافز في عروضها لاستقطاب الفعاليات ومجموعات الشركات، كما أنها تعتمد على البرنامج الحالي فرص أبوظبي للاجتماعات والحوافز الذي أطلقته الدائرة عام 2019 لتوفير باقات متنوعة من المزايا الإضافية لمنظمي أنشطة الاجتماعات والحوافز في العاصمة الإماراتية، بما يساهم في الارتقاء بمقوماتها التنافسية بالتزامن مع تعافي قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستئناف أنشطته. ويُشجع البرنامج منظمي الفعاليات على التقدم للاستفادة من هذه الميزات إلى جانب كرم الضيافة الأصيل في أحد أكثر المدن أماناً في العالم، وكافة جوانب الدعم والمبادرات الاستراتيجية التي تضمن تحقيق تطلعاتهم، علاوة على ما تشهده من فعاليات وتجارب مُلهمة على مدار العام.

ويُشكل برنامج فرص أبوظبي محوراً رئيسياً ضمن المبادرات الساعية إلى زيادة حصة أبوظبي السوقية من سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وترسيخ ريادتها ضمن عواصم فعاليات الأعمال العالمية. وتتضمن هذه المبادرات التعاون مع الاتحاد للطيران لتقديم مزايا إضافية لمجموعات الشركات التي تتطلع إلى تنظيم فعالياتها في أبوظبي، مثل تذاكر طيران مخفضة، وخصم على حجوزات المجموعات، ورحلات طيران مجانية، وأسعار خاصة على رحلات الزيارات التفقدية لبرامج ومرافق إقامة فعاليات الأعمال وأنشطة الحوافز في الإمارة.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "سعداء بإطلاق برنامج "فرص أبوظبي" في نسخته المطورة الجديدة، بما يتيح المجال أمامنا لمواصلة التميز، وتأكيد مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ودعم شركائنا وعملائنا من مجموعات فعاليات الأعمال، وتعزيز الوعي بوجهتنا كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونثق أن البرنامج في صورته المُحدثة سيفتح آفاقاً واسعة أمام منظمي الفعاليات والشركات لاستثمار باقات الحوافز والدعم التي يوفرها إلى جانب تسليط الضوء على العروض والتجارب المتنوعة في جميع أنحاء العاصمة. وتمنح أبوظبي زوار سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض فرصة صناعة ذكريات لا تنسى أثناء اكتشاف تجاربها الثقافية والترفيهية الاستثنائية ومعالمها السياحية والطبيعية الخلابة".

وأعلن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، خلال معرض "آيمكس فرانكفورت 2022"، عن شراكة جديدة مع رابطة "أسوسييشن ورلد"، والتي تصبح أـبوظبي بموجبها الشريك الحصري في الشرق الأوسط لاثنتين من أبرز فعاليات الرابطة خلال العام الجاري، وهما منتدى جنيف الدولي للجمعيات المهنية (GIAF) ومنتدى بروكسل الدولي للجمعيات المهنية (BIAF). وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق فهم أكثر عمقاً ووضوحاً لاحتياجات الجمعيات المهنية العالمية عند تنظيم مؤتمراتها وفعالياتها. وسيتعاون المكتب مع "أسوسييشن ورلد" للمساعدة على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها هذه الجمعيات.