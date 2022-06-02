تقرير: دبي وجهة استثنائية تواكب اتجاهات السفر العالمي

دبي (وام)

تعد مدينة دبي دبي وجهة استثنائية تواكب تطورات اتجاهات السفر العالمي وتلبي تطلعات المسافرين.

وحلت دبي في المركز الأول على قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين لعام 2022 وفقاً لموقع «تريب أدفايزر» ما يعزز مكانتها لتصبح الوجهة المفضلة والرائدة في قطاعات الضيافة والترفيه وتجارب المأكولات المتنوعة.

وتوفر دبي أفضل المقاصد ومناطق الجذب السياحي إلى جانب الأنشطة والفعاليات لعشاق الفن والثقافة وتدعو المسافرين إلى قضاء أوقات مميزة بصحبة العائلة، فيما تقدم المدينة للذين ينشدون الرفاهية الكثير من التجارب المخصصة لتعزيز مستويات الصحة والعافية لديهم مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة.

وتحرص دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على التعاون مع شركائها المحليين والدوليين لمواكبة توجهات سوق السفر العالمي لاسيما بعد جائحة «كوفيد -19» العالمية وتلبية تطلعات المسافرين الذين أصبحوا يبحثون عن تجارب مميزة ومستدامة إذ توفر دبي تجارب تتجاوز توقعات زوارها.

وتسعى الدائرة بعد مرحلة التعافي من الجائحة إلى إجراء تغييرات إيجابية في القطاع تماشياً مع التوجهات الحالية والمستقبلية وتحرص على مواكبة التطورات الجديدة التي ظهرت لاقتناص الفرص مع العودة السريعة للنشاط السياحي مثل السفر بهدف العمل والترفيه معاً والسفر العائلي بالإضافة إلى التوجهات السائدة مثل السفر الذي يركز على الصحة والإستدامة.

وتظهر هذه التوجهات تسارع النمو وفق تقرير «أمريكان إكسبرس»حول توجهات السفر العالمية لعام 2022 والذي يبين اهتمام المسافرين بكافة قطاعات السياحة لاكتساب تجارب ثقافية ونوعية أثناء سفرهم.

وتستقبل دبي آلاف المسافرين القادمين بقصد العمل سنوياً بفضل مكانتها كمركز رائد للأعمال وحلقة وصل عالمية حيث عملت شركات السياحة على توفير عنصري الترفيه والاستجمام ضمن رحلاتها السياحية بالتزامن مع ازدياد الرحلات الخارجية لمسافري الأعمال.

وانطلاقاً من حرصها على تعزيز مكانتها وجهة عالمية للسياحة حرصت دبي على تمديد إقامات الزوار بهدف الأعمال بالإضافة إلى توفير عدد من المطاعم الفاخرة والتجارب الممتازة التي تتيح لهذه الفئة فرصة الاستفادة من أقصى درجات الراحة والاسترخاء.

ويسعى العديد من المسافرين للحصول على إجازات مميزة ولمدة أطول لتعويض ما فاتهم خلال الفترة التي شهد فيه العالم فرض قيود على السفر حيث اضطر بعضهم إلى تأجيل حفلات الزفاف وا؟جازات العائلية.. فيما تقدم دبي نفسها وجهة مثالية والخيار الأفضل للاستمتاع بهذه «الإجازات المؤجلة» إذ تحتضن العديد من أفضل وأفخم الفنادق الراقية ووجهات الضيافة والإقامة والترفيه.