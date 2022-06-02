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الاقتصادي
النفط يتراجع مع احتمال زيادة إنتاج أوبك
النفط يتراجع مع احتمال زيادة إنتاج أوبك
2 يونيو 2022 15:54

لندن (رويترز) 

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تكهنات بأن السعودية وأعضاء آخرين في أوبك، ربما يزيدون من إنتاج الخام لتعويض أي تراجع في الإنتاج الروسي.وبحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش انخفض خام برنت 2.82 دولار، أي 2.4 بالمئة، إلى 113.47 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.6 بالمئة في اليوم السابق.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.81 دولار، أي بنسبة 2.4 بالمئة، مسجلاً 112.45 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة أمس الأربعاء.
وسجل الخامان القياسيان ارتفاعات على مدى أسابيع بسبب الضغوط التي تواجهها صادرات النفط الروسية جراء العقوبات الأوروبية والأمريكية على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.
كما تلقت الأسعار دعماً من تخفيف الصين التدريجي لقيود مكافحة كوفيد-19 الصارمة.
لكن أسعار النفط تراجعت اليوم الخميس قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها والمعروفة باسم (أوبك+)، والذي ستقرر المنظمة خلاله سياسة إنتاج النفط في يوليو تموز.
وقال مصدران في أوبك+ إن السعودية وأعضاء آخرين في أوبك قد يزيدون إنتاج النفط لتعويض تراجع الإنتاج الروسي.
وأشار أحد مصادر أوبك+ المطلعة على الموقف الروسي إلى أن موسكو قد توافق على زيادة إنتاج الدول الأخرى لتعويض تراجع إنتاج روسيا، ولكن ليس بالضرورة تعويض كل النقص.
ويؤكد الكرملين أن بإمكانه تغيير مسار صادرات النفط لتقليل الخسائر الناجمة عن عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن المحللين ما زالوا متشككين.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن بعض أعضاء أوبك يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق على خطة الإنتاج، لإتاحة الفرصة أمام بقية المنتجين لضخ مزيد من النفط بموجب طلبات من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

أسعار النفط
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