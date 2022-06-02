الذهب يستقر مع انخفاض العائد على السندات

لندن (رويترز)

استقر الذهب اليوم الخميس مع تلقيه دعماً من انخفاض طفيف للعائد على سندات الخزانة الأمريكية ومواجهته ضغوطاً من ارتفاع الدولار.وبحلول الساعة 0305 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1844.57 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1846.80 دولار للأوقية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام، الأمر الذي عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

لكن استقرار الدولار بعد بلوغه أعلى مستوى خلال أكثر من أسبوع أمس الأربعاء، جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، لكن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القصير تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.77 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 989.50 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2001.15 دولار للأوقية.