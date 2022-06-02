«شراع» يفتح باب التسجيل في برنامج الحاضنة الصيفية

الشارقة (الاتحاد)

فتح مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) أمام طلاب الجامعات والمتخرجين حديثاً من المقيمين في دولة الإمارات باب التسجيل في برنامج "دوجو رواد الأعمال – الحاضنة الصيفية لتطوير مشاريع الشباب"، الذي يوفر لهم فرصة تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ريادية من خلال برنامج تعليمي يقام على مدار ستة أسابيع في الفترة من 18 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل.

ويقدم البرنامج منهاجاً فريداً تم تصميمه باتباع منهج تعليمي قائم على تنمية الفكر الإبداعي، تحت إشراف نخبة من خبراء "شراع"، ليتيح لصناع التغيير الشباب فرص تعلم وممارسة الأنشطة الأساسية اللازمة لحل المشكلات، والتغلب على التحديات وإطلاق الشركات الناشئة.

وسيعمل المشاركون في البرنامج ضمن فرق تتألف من خبراء مبتكرين، ومدربين، ورواد أعمال ناجحين من ذوي الخبرة، لتقديم أفكارهم الريادية وتطويرها وتسويقها، بالإضافة إلى تنفيذها عملياً للتغلب على التحديات المتنوعة، وذلك في تجربة تعليمية تفاعلية فريدة.

سيركز برنامج "دوجو رواد الأعمال – الحاضنة الصيفية لتطوير مشاريع الشباب" على موضوع محدد في كل أسبوع لمساعدة المشاركين في رحلتهم الريادية، وتنمية مهارات بناء روح الفريق، واغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق، وتطوير المنتجات، والتسويق، ونماذج الأعمال، والترويج لشركاتهم.

ويفتح البرنامج باب المشاركة أمام الطلاب الجامعيين والمتخرجين حديثاً خلال العام الماضي، ممن يمتلكون أقكاراً ريادية مصممة لحل مشكلات اجتماعية والتغلب على تحديات مجتمعية، ويتوجب على كل فريق أن يضم عضوين على الأقل، وأن يلتزم أعضاء الفرق بحضور البرنامج.