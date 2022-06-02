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"الفطيم" تعتزم استثمار 700 مليون دولار في مصر
"الفطيم" تعتزم استثمار 700 مليون دولار في مصر
2 يونيو 2022 14:25

القاهرة (الاتحاد) 

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس أن مجموعة الفطيم الإماراتية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 700 مليون إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال عمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «الفطيم»، إن المجموعة تتواجد في السوق المصرية منذ 40 عاماً، مؤكداً إن المجموعة تعمل على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، ولديها تصور لضخ استثمارات من 700 مليون إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، عمر عبدالله الفطيم، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية.
واستعرض الفطيم، خلال اللقاء، بعض التحديات التي تواجه قطاع التجزئة حاليًا في مصر، كأحد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقديره لمبادرة عمر الفطيم لجذب الاستثمارات لمصر، مشدداً على إمكانية دعوة المستثمرين من شركاء مجموعة الفطيم لزيارة مصر، للاطلاع على الفرص الاستثمارية، مع استعداد الحكومة المصرية للاجتماع معهم، وطرح كل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وتقديم مختلف الحوافز والتسهيلات اللازمة.

مجموعة الفطيم
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