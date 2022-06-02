وزير الزراعة المصري: مبادرة الشراكة تدعم التعاون الاستثماري

شعبان بلال (القاهرة)

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، أن مبادرة الشراكة التكاملية بين مصر والإمارات والأردن تدعم التعاون والاستثمار بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وتشاوراً مستمراً بين البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة في القطاع الزراعي. وأشار القصير لـ«الاتحاد» إلى توافر مناخ جاذب للاستثمار وفرص غير مسبوقة في مصر أمام المستثمرين الإماراتيين، خاصة في القطاع الزراعي الذي شهد طفرة خلال السنوات الماضية بمشروعات عملاقة وتوفير البنية التحتية وتسهيل إجراءات الاستثمار. وأوضح وزير الزراعة المصري أن هناك العديد من مجالات التعاون الزراعي، والأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني، والأمصال واللقاحات، والابتكارات والزراعة الذكية، والتقاوي المحسنة التي تتميز بها مصر، وهناك نقاشات مع الجانب الإماراتي للتعاون في مجال التقاوي المُحسنة، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تذليل أي معوقات أمام المستثمرين، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية التي تنظر في الأمر وتتخذ القرارات المناسبة على الفور. ولفت إلى وجود تعاون أيضاً في التدريب والبنية الأساسية والبحوث، وهناك تطلع للارتقاء بحجم التبادل في مجال التدريب والبحوث وبناء القدرات خاصة في مجال الثروة السمكية وكذلك الأمصال واللقاحات، مؤكداً أن هناك الكثير من المستثمرين الإماراتيين في مجال صناعة السكر والاستزراع الزراعي، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي لها أنشطة كثيرة في مصر. وذكر القصير أن هناك الكثير من المستثمرين الإماراتيين في القطاع الزراعي في شرق العوينات وتوشكى، موضحاً أنهم نموذج مشرف ومشجع للتعاون بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وأن العلاقات الزراعية على أعلى مستوى. وشدد وزير الزراعة المصري على العلاقات المصرية الإماراتية تعيش أزهى عصورها المتميزة، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل وتوافق في الرؤى والقضايا الدولية والإقليمية بين البلدين. وأوضح القصير أن مبادرة الشراكة التكاملية بين مصر والإمارات والأردن تدعم التعاون الاستثماري بين الدول الثلاث لتحقيق نوع من التكامل والاستفادة من المزايا النسبية للدول الثلاث. ووقعت الإمارات والأردن ومصر على مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الثلاث دول، وتتضمن شراكة الاستثمار في 5 قطاعات مشتركة بين هذه الدول من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.

