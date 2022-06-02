الحسيني يبحث تعزيز التعاون مع فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إيمانويل مولين مدير عام إدارة الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية، وذلك في مقر وزارة المالية بأبوظبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية هذا اللقاء باعتباره فرصة لتعزيز الحوار والتنسيق مع جمهورية فرنسا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتباحث والتعريف بالفرص والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وبما يسهم في خلق مجالات تعاون جديدة مستقبلاً.

وقال معاليه: "تلتزم وزارة المالية بمواصلة تعزيز وتقوية مجالات التعاون المالي والاقتصادي مع فرنسا باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات."حضر اللقاء، علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعن الجانب الفرنسي لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى الدولة.