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«الإمارات للألمنيوم» تستأنف برنامج «هندسة المستقبل»
طلبة المرحلة الثانوية خلال البرنامج (من المصدر)
2 يونيو 2022 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس  استئناف برنامج «هندسة المستقبل» بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والذي يهدف على تمكين طلبة المرحلة الثانوية وإلهامهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعمل في أحد مجالاتها مستقبلاً.
ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المحاضرات في الفصول الدراسية وورش عمل تفاعلية يقدمها العديد من المدربين المختصين، وتشمل الموضوعات التي يتناولها البرنامج التطبيقات والابتكارات الخاصة بعملية إنتاج الألمنيوم والأولويات البيئية للشركة مثل تقليل الانبعاثات وإعادة التدوير.
وأكدت الدكتورة رابعة السميطي، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على حرص المؤسسة على مد جسور التعاون مع الشركات الرائدة في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة وصقلها بالشكل الأمثل، وفق منهجيات تدريبية ستسهم في تحديد اتجاهات طلبتنا وخياراتهم التعليمية المستقبلية.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر تحفيز الشباب على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ثم العمل في إحدى مجالاتها أمراً حيوياً لمستقبل الإمارات الصناعي والاقتصادي».

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
الإمارات
هندسة المستقبل
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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