غرفة أبوظبي تنظم ندوة حول آخر المستجدات الاقتصادية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، ومجلس الأعمال الباكستاني في أبوظبي، ندوة حول أهم المستجدات على الساحة الاقتصادية في دولة الإمارات خلال العام 2022.

وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال الندوة، أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، أن الإمارات تواصل في العام الجاري ترسيخ مكانتها الريادية كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، من خلال تنفيذ جملة من الاستراتيجيات المبتكرة التي تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي.

وأضاف أن ذلك ما تعكسه العديد من مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية التي تشيد باستقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني، لا سيما تقرير البنك الدولي الذي يتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات خلال عام 2022.