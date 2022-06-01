أبوظبي تستضيف اجتماعات هيئات الموانئ

أبوظبي (وام)

افتتح معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية فعاليات الدورة السابعة من اجتماع هيئات الموانئ/PAR/ لعام 2022 في أبوظبي الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وتستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي. وتستمر فعاليات الاجتماع المنعقد تحت عنوان «نعيد معاً تصور حقبة جديدة من التجارة» في فندق فور سيزونز أبوظبي في جزيرة المارية يومين، حيث تنعقد الدورة الحالية خلال فترة محورية بالنسبة لقطاعات الموانئ والشحن البحري، بسبب تنامي المخاوف من إمكانية تأثير تعطل عمليات شحن البضائع في آسيا على سلسلة التوريد العالمية. ويشارك في المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى لعدد من الموانئ العالمية المرموقة من 13 دولة، تشمل ميناء أنتويرب وبرشلونة وبوسان وغوانزو والعراق وكوبه وعُمان وروتردام والسعودية وسياتل وسنغافورة وشنغهاي. ويقوم المشاركون خلال الجلسات المغلقة للحدث باستعراض الآراء والأفكار حول أفضل الممارسات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكيفية مد جسور التعاون بما يعود بالنفع على جميع الأطراف العاملة في قطاع النقل البحري العالمي دائم التطور.